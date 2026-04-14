Ven derrama de 26 mmdp por Mundial

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Azteca de la CDMX.

La copa del Mundo 2026 puede convertirse en un punto de inflexión para la economía capital, ya que se estima la llegada de un millón 168 mil turistas, así como la generación de entre 70 y 90 mil empleos, así como la derrama “histórica” de 26 mil 280 millones de pesos (mdp), de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, indicó que “el Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México. No estamos hablando solo de futbol, estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo.”

Con datos de la Canaco, se espera que el gasto promedio por turista ronde los 22 mil 500 pesos, enfocados a los sectores de hospedaje, que estarían recibiendo 10 mil 512 mdp en derrama; entretenimiento, 4 mil 493 millones de pesos; comercio al por menor, 3 mil 915 millones de pesos; alimentos y bebidas, 3 mil 758 millones de pesos, y transporte, 3 mil 600 millones de pesos.