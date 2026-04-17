Entra en operación Comercial Central Ciclo Combinado Manzanillo III

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que hoy, 17 de abril de 2026, entró en operación comercial en el Mercado Eléctrico Mayorista, el paquete III de ciclo combinado, conformado por 2 Unidades de generación (una turbogás y otra de vapor), en Manzanillo, Colima. En conjunto, aportan una capacidad total de 346 Megawatts (MW).

Una central entra en operación comercial una vez que supera las pruebas normativas, obtiene las autorizaciones correspondientes y, con esto, comienza a generar energía para el Sistema Eléctrico Nacional.

Por su ubicación geográfica, la energía generada está destinada a fortalecer el Sistema Interconectado Nacional, especialmente en la zona Occidental y del Bajío. Ayudará a que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) pueda atender la demanda en esas regiones.

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Las nuevas unidades están equipadas con tecnología de punta y una alta capacidad de respuesta, lo que permitirá aportar mayor estabilidad a la Red Nacional de Transmisión, en beneficio de más de un millón de habitantes.

Evitarán la emisión anual de aproximadamente 1.4 millones de toneladas de CO2, equivalentes a las producidas por más de 300,000 vehículos a gasolina. Se estima un ahorro anual en agua equivalente a 85,000 tinacos de 1,100 litros cada uno.

Tienen una vida útil de al menos 30 años y, gracias a su tecnología, manejan niveles de ruido por debajo de los 65 decibeles —comparable a una conversación en un restaurante concurrido—.

Su entrada en operación forma parte de la estrategia nacional para aumentar la capacidad de generación con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente, liderada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Energía, Luz Elena González, y la Directora General de la CFE, Emilia Calleja.

La CT Manuel Álvarez Moreno, que pertenece a la Coordinación Regional de Producción Occidente de la Subdirección de Generación, ha desarrollado proyectos de aumento de capacidad y actualización tecnológica desde su inauguración.

La CFE seguirá cumpliendo con su responsabilidad social y garantizando la continuidad, accesibilidad, seguridad y confiabilidad del servicio público de electricidad.

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FGR