Inflación por agro y energía comienza a preocupar, mientras persiste en servicios

Luego del último dato de inflación de marzo, cuando se ubicó en 4.59 por ciento anual y de los conflictos geopolíticos, algunos de los alimentos de consumo básico han elevado sus precios; no obstante, analistas señalaron que el encarecimiento obedece a choques de corto plazo y la mayor preocupación se centra en la inflación subyacente, es decir, la que contempla los bienes y servicios cuyos precios son más estables y responden a la demanda interna, porque por muchos años se ha mantenido al alza.

“Hasta el momento se han mantenido estables, pero si se mantienen los precios o suben, es un albur”, comentó un vendedor de carne de la alcaldía Cuauhtémoc, mientras despachaba cuatro bistecs de res por 61 pesos.

El Dato: Algunas frutas bajaron de precio en el último mes, como el mango Kent, que cuesta 16 pesos el kilogramo, y la guayaba, vendida a 25 por kilo, de acuerdo con comerciantes.

En la Ciudad de México los precios son más altos debido a la calidad que exigen los clientes, ya que, “por ejemplo, el kilo de res aquí lo damos en 250 pesos, mientras que en el Estado (de México) se vende en 230 pesos”, añadió.

La circunstancia es similar en expendios de carne blanca; el pollo enterto cotiza en 85 pesos por kilogramo y el de pechuga en 140 pesos, refiere un vendedor a La Razón, sin descuidar los tijeretazos que da para trozar el hueso entre una pierna y un muslo y que vende ambas piezas en 36 pesos.

0.86 por ciento, aumento de la inflación general mensual en marzo

El posible incremento de los productos “es por el kilo de tortilla, la gasolina, quién sabe cuándo vaya a subir el pollo”, dijo una mujer que también expende pollo; “el que está bien caro es el jitomate, 60 pesos el kilo, la papa y el pepino”, comenta su hermana, enfocada en la venta de verduras dentro del mismo local, quien detalla que el kilogramo de pepino está en 40 pesos, a la vez que despacha una pieza en 21 pesos.

“Nos quejamos siempre del aumento de precios, pero no fuera del pan o de la coca-cola, porque ahí no decimos nada”, bromeó la primera de las hermanas.

En un mercado popular en la colonia Peralvillo, en la misma alcaldía Cuauhtémoc, el incremento de precios en insumos básicos es afrontado con una táctica mercantil que evita la merma de los ingresos de los comerciantes, a la par que brindan alternativas a la clientela para mitigar el impacto económico: disminuyen precios en relación directa con la calidad.

Inflación por agro y energía comienza a preocupar, mientras persiste en servicios ı Foto: Especial

En un mismo puesto, el jitomate es distribuido en tres conjuntos diferentes, donde el primero acumula cantidades de esta fruta en su madurez y uniformidad, tanto en su textura como en color, vendido a 60 pesos el kilo; en el siguiente montículo son de tamaño irregular, algunos golpes o magulladuras, pero mantiene, en su mayoría, el color rojizo, de a 40 pesos por kilogramo; y el último huacal contiene a esta fruta aún verde o demasiado madura y con dimensiones magras, vendida a 30 pesos el kilo, la mitad del precio habitual.

“El jitomate ya va bajando”, comentó un comerciante, agregando que el alza de este artículo ocurrió hace aproximadamente dos semanas, al mismo tiempo que el chile poblano, que alcanzó un precio de hasta 100 pesos el kilo.

Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Casa de Bolsa de Valores Mexicanos (Valmex), dijo que el incremento de la inflación de marzo tuvo relación por un alza en el precio de los productos agropecuarios como el jitomate y también los combustibles incidieron, pero en México hay una “dinámica mucho más acotada, en términos de traspaso inflacionario” porque en el país “hay mecanismos de suavización” como los estímulos fiscales, los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el control de precios para el consumidor.

Señaló que la mayor preocupación se centra en que hay una persistencia en los precios del sector servicios, que podría aumentar más, porque también hay establecimientos que utilizan insumos agropecuarios y energéticos, “nos preocupa que la inflación de servicios sea mayor y esto podría frenar la convergencia de la inflación subyacente”.

Asimismo, destacó que, tras la imposición de aranceles a mercancías que provienen de países con los que México no tiene un acuerdo comercial, también es de preocupación porque reducen los márgenes de ingresos de las empresas y estos se trasladan al consumidor.

En este tema coincidió Alejandro Saldaña, economista en Jefe de Banco Ve por Más, quien sostuvo a este medio que el aumento de la inflación responde a factores transitorios como el alza en productos específicos, enfocándose en la tendencia alcista de la inflación subyacente.

Sin embargo, insistió en que se identifican factores estructurales como la caída de productividad laboral y los incrementos salariales, los cuales podrían indicar un camino en las condiciones de equilibrio de la economía mexicana.

“Está contenida”, asegura Sheinbaum; afianza Pacic

› Por Yulia Bonilla

A PESAR de que la inflación llegó a niveles no vistos desde el año antepasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ésta se encuentra contenida y que si no fuera por el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), los precios estarían 20 por ciento por encima de lo que se encuentran actualmente, por lo cual, la tarde de este jueves la mandataria se reunió con comercializadores y productores, con el fin de afianzar el cumplimiento del acuerdo.

El último reporte disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación se colocó en 4.6 por ciento al cierre de marzo pasado, derivado, principalmente por la situación que se enfrenta en Medio Oriente, por los ataques de EU e Israel contra Irán.

“Ahora aun con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, de todas maneras la inflación está contenida. Es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 o 26 años”, dijo.

El Tip: EL PACIC es un acuerdo voluntario entre el Gobierno federal y el sector empresarial, para garantizar precios accesibles de los 24 productos dentro de la canasta básica.

Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que el precio de varios productos en México se han visto impactados por condiciones meteorológicas.

El tomate verde bajó de 58 a 36 pesos por kilo. ı Foto: Víctor Valencia y Cuartoscuro

“Vemos en los primeros años, en los 80, inflaciones arriba del 160 por ciento, que implicaba que si la persona iba a comprar un producto de 100 pesos, valía 260 pesos el siguiente año y por supuesto que los salarios de las personas no iban relacionadas a esto, por lo que tenía un impacto muy relevante en el bienestar de las personas. Ya lo que hemos visto los últimos años es que se estabiliza; sin embargo, no deja de haber impactos cíclicos y estacionarios”, declaró.

Posteriormente, la tarde de este jueves llegaron a Palacio Nacional productores de alimentos como el jitomate, así como empresarios de tiendas de autoservicio y agroindustriales, como Manuel Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate en Sonora, quien comentó estar en la mejor disposición para llegar a consolidar el acuerdo a fin de que se mantengan los mejores precios a los consumidores.

A la reunión, a la que también llegó el titular de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), acudió Germán Gandara Fernández, de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC); y Óscar Aurelio del Sistema Producto Tomate, entre otros.

Costo de tortilla depende de comercios, afirma CNT

› Por Cuahutli R. Badillo

EL CONSEJO NACIONAL de la Tortilla (CNT) señaló que el precio de la tortilla sólo es determinado por los comerciantes y no puede ser ajustado por alguna organización o el Gobierno federal, pero destacó que es necesaria un alza porque desde hace cinco años no se ha realizado un incremento, en cambio, los insumos sí tienen un costo mayor.

“Quien decide el precio de la tortilla no es ninguna organización, no es el gobierno, no es nadie, más que el compañero que está ajustando sus precios. Él es el único que tiene la facultad de subir cuánto y cuándo… Nosotros no somos irresponsables en decir: va a subir el precio de la tortilla y tal, porque no tenemos facultad. Nosotros ni nadie tiene facultad”, sostuvo Homero López García, presidente del CNT, en entrevista con La Razón.

25 pesos, precio promedio de los tacos en CDMX

Tras el anuncio que realizó Gruma de subir el precio de la harina de maíz hasta 450 pesos por tonelada, consideró que no es un precio “lacerante” y tampoco justifica que la tortilla tenga un aumento, pero puntualizó que siempre que se pone el tema de la tortilla en el ámbito mediático “se vuelve político y todo mundo quiere opinar, lo que no es comprensible es que la gente no tenga conocimiento del mercado”, de lo que sucede al interior de la industria tortillera.

Comentó que con el alza en la harina de maíz, la tortilla podría tener un incremento menor a los 45 centavos, “no es algo que si no le subimos nos vaya a echar a perder la tortilla”, pero para el CNT es de preocupación que ya van más de tres años en que el precio de la tortilla “no se ha movido”.

Taqueros prevén sostener precios al corto plazo. ı Foto: Víctor Valencia y Cuartoscuro

“Es increíble imaginar que, en esos tres años, no haya subido la materia prima, el papel grado alimenticio, todos estos factores que nosotros compramos”, añadió que sólo en los últimos seis años se ha tenido un alza en los sueldos y eso ha impactado a la industria.

López García dijo que, como empresario e industrial de la tortilla, un incremento en el costo del kilogramo que “no sería gravoso” podría ubicarse en los dos pesos, “no le ganas, pero ya no le pierdes tanto”, pero pensar en que sólo sea de un peso, no es viable, porque los tortilleros seguirían teniendo un déficit, “eso es lo que pienso como industrial, pero la decisión es de cada uno”.

En un recorrido realizado por Al Mediodía con Solórzano, diversos vendedores de tacos comentaron que en caso de subir el precio de la tortilla hasta en dos pesos, no les afectaría el aumento o sólo incrementarían el costo del alimento en la misma proporción, aunque también aseguraron que aún no se ha visto un incremento porque los proveedores del insumo no se los han comunicado.

“La verdad no sé sí me afectaría en cuestión. Mis proveedores de tortillas no me lo han comunicado, por lo tanto, no pienso subir los tacos. A menos que sea algo muy drástico, como a 30 pesos el kilo”, indicó un taquero ambulante.

Otro de los vendedores comentó que compra el kilogramo de tortilla en 21 pesos y en caso de que suba el precio sí considerará un aumento, “porque si no, no va a salir para la tortilla”.