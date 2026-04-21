Ataque en Teotihuacán ‘es un hecho aislado’: Sectur descarta ‘vínculo con violencia estructural’

El ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, durante el que fue asesinada una turista canadiense y otras 13 personas resultaron heridas, fue “un hecho aislado que no representa un vínculo con alguna dinámica de violencia estructural”, señaló la Secretaría de Turismo (Sectur).

La dependencia federal lamentó lo ocurrido el pasado 20 de abril y destacó que fue una acción que se contuvo de inmediato. Asimismo, aseguró que las operaciones turísticas “continúan con normalidad” y que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se inició el reforzamiento de la seguridad en beneficio de los visitantes , turistas y de la población mexicana.

“Desde la Secretaría de Turismo, parte importante, es coadyuvar y tener la seguridad de nuestros visitantes. Venimos de un lamentable hecho, como mencionamos en un principio, es un hecho aislado y que no representa un vínculo con alguna dinámica de violencia estructural, una situación que fue contenida de inmediato y que las operaciones continúan con normalidad”, indicó Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Sectur.

TE RECOMENDAMOS: Según fuentes del sector Jamieson Greer comunica a empresas mexicanas que aranceles de Trump llegaron para quedarse

En los próximos días se realizarán diversos eventos como el Tianguis Turístico 2026, cuya sede es Acapulco, Guerrero, o la Copa Mundial de Futbol que se hará en junio en donde se prevé la llegada de 5.5 millones de turistas, “donde se siguen protocolos muy establecidos para poder garantizar dicha seguridad”.

“Seguimos trabajando en ese tenor; el día de hoy, nuestra Presidenta instruyó que se reforzaran estas medidas, pero como repito, venimos de un hecho aislado”, acotó el funcionario en el relanzamiento de la Feria Turística del Mundo Maya 2026.

Asimismo, expresó la solidaridad de la Sectur con las víctimas, sus familias y todas las personas que fueron afectadas por “este trágico e inaceptable suceso del día de ayer”, reiteró que la prioridad de la dependencia es acompañar, honrar y lograr que estos hecho sean tratados con seriedad y firmeza; además, durante la conferencia de prensa, solicitó un minuto de silencio.

“Hoy, más que nunca, nuestra prioridad es acompañar a quienes han sido afectados , honrar a las víctimas y garantizar que hechos como este sean abordados con toda la seriedad humana y firmeza que exigen. Les pido un minuto de silencio e iniciamos con nuestro programa”, puntualizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr