Desmantelado, Estado mexicano: De la Madrid

El reciente ataque en la zona arqueológica en Teotihuacán, así como el actual entorno nacional de inseguridad, “ha desmantelado el Estado de México”, refirió el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid.

“Claramente también lo que pasó en Teotihuacán, lo que ha pasado en todo el país, está desmantelado el Estado de México, la burocracia mexicana la han desmantelado”, comentó a pregunta expresa por La Razón sobre las medidas de seguridad en zonas arqueológicas ante el turismo extranjero que arribará por el próximo Mundial.

MÁS ALLÁ DE LA CANCHA ı Foto: Especial

Calificó como lamentable el suceso de violencia sucedido el 20 de abril, en el área turística de la Pirámide de la Luna, donde un agresor disparó y mató a una mujer, además de dejar seis personas heridas, para después ser abatido, situación que “hay que lamentar y ser solidarios con las familias de las personas que perdieron la vida en este ataque”.

De la Madrid indicó que es lamentable porque además ocurrió a unos meses del Mundial de Futbol, “entonces, la narrativa de que no pasa nada, estamos seguros, aquí no se ataca extranjeros…, más bien tiene que verlo al revés, aquí sí pasan cosas, podrían pasar esas cosas”.

Agregó que es necesario que el Gobierno busque a sus mejores elementos para salvaguardar al turismo internacional que arribará en los próximos meses, y que “se concentren en el evento que viene, es un evento muy importante para el país”.

Quien fuera titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) durante la administración de Enrique Peña Nieto, dijo que el Estado mexicano de hoy “no le ha servido al pueblo, ¿dónde quieres al Estado? En seguridad, en salud, en educación, es una superllamada de atención para realmente concentrarse para tener a los mejores elementos y espero que los criminales también estén viendo el futbol, que nos den un veranito para que también podamos todos disfrutar el Mundial”, refirió De la Madrid durante la conferencia a distancia “Más allá de la cancha”.

RUMBO AL MUNDIAL. El diálogo “Más allá de la cancha”, que abordó perspectivas que tendrá el Mundial en México, Fernando Álvarez Kuri, senior business director de Ipsos, compartió que la inseguridad es la primera preocupación de los mexicanos, ya que 43 por ciento se siente “poco o nada confiado” de que se garantice un entorno de seguridad adecuado.

También comentó que 79 por ciento de encuestados dijo estar algo o muy preocupado por la delincuencia común.