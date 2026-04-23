SHCP refuerza acciones contra red vinculada con la distribución de precursores químicos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 sujetos (9 personas físicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.

En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos. Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.

De igual forma, se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.

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Asimismo, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.

Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.

La Secretaría de Hacienda, por conducto de la UIF, continúa fortaleciendo la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

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FGR