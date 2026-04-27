Guanajuato se consolida como destino internacional

La titular de Secretaría de Turismo e Identidad, Guadalupe Robles, en imagen de archivo.

Menos de 20 meses han pasado desde que la nueva administración llegó al estado de Guanajuato y ha sido suficiente para colocarlo como un destino competitivo, conectado y consolidado como una nueva marca turística con gran proyección internacional, aseguró María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad del estado.

En entrevista con La Razón, la funcionaria destacó que en la Edición 50 del Tianguis Turístico, la entidad, conocida como la Cuna de la Independencia, arriba con una narrativa clara: posicionarse como un destino competitivo, para lo cual, delinea una estrategia que no sólo apuesta por la promoción, sino por resultados medibles y una presencia sostenida en los principales escaparates globales del sector.

El Dato: La demarcación fue reconocida como Mejor Región Vitivinícola de México por la revista Food and Travel, en su décima edición.

La capital del estado es reconocida por su arquitectura colonial ı Foto: Especial

La entidad, explicó, se presenta en esta vitrina con el impulso de su reciente participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, España, y en la Vitrina Turística ANATO, en Bogotá, Colombia, donde reforzó su posicionamiento ante mercados estratégicos. No es una casualidad: detrás hay una política turística que, desde el inicio de la actual administración, decidió apostar por una narrativa más estructurada, donde la identidad cultural, la conectividad y la diversificación de experiencias son el eje.

“Guanajuato llega con esta visión competitiva, pero sobre todo con una estrategia que empezamos desde el año pasado, con una percepción de posicionarnos a nivel nacional e internacional y que mostremos lo mejor de nuestra identidad pero, sobre todo, lo mejor que tenemos como estado en materia turística, así es que vamos a estar fuertes en el Tianguis Turístico”, dijo.

Robles León afirmó que en el pabellón de Guanajuato convergerán destinos consolidados como San Miguel de Allende, León y la capital del estado, junto con seis Pueblos Mágicos y corredores emergentes que buscan ampliar la estancia del visitante.

San Miguel de Allende alberga su icónica parroquia de estilo neogótico. ı Foto: Especial

23.8 millones de visitantes registró el estado de Guanajuato el año pasado

Para el estado, los últimos dos años han sido relevantes en cuanto a la industria, ya que al cierre del año pasado, Guanajuato registró la llegada de 23.8 millones de visitantes, un crecimiento de 9.0 por ciento respecto a lo proyectado.

En paralelo, la derrama económica que registró el año pasado alcanzó los 157 mil millones de pesos, lo que representó un incremento del 10 por ciento frente a 2024. Lo anterior se da en un contexto donde el gasto promedio del turista ha mostrado presiones a la baja, el dato no es menor: en Guanajuato, los visitantes no sólo llegan, sino que gastan más.

La explicación se encuentra en la combinación de segmentos, destacó la secretaria de Turismo, ya que por un lado, destinos como San Miguel de Allende mantienen un perfil de alto gasto, impulsado por turismo internacional y de lujo. Por otro, León se consolida como ancla del turismo de negocios y reuniones, mientras que ciudades como Irapuato y Celaya fortalecen la dinámica regional. En conjunto, al menos una decena de municipios sostienen el crecimiento del sector.

La Plaza de los Mártires, en León, es de las más representativas de la ciudad. ı Foto: Especial

A esta base se suma una estrategia que busca capitalizar coyunturas globales. La Copa del Mundo abre una ventana de oportunidad: aunque Guanajuato no será sede, su ubicación entre Ciudad de México y Guadalajara lo coloca como un punto intermedio natural para visitantes internacionales. La apuesta es clara: convertir al estado en una escala obligada entre partido y partido, con paquetes turísticos ya negociados con mayoristas, particularmente en mercados como Colombia.

Sin embargo, el discurso turístico no se sostiene únicamente en promoción y cifras, ya que la percepción de seguridad se ha convertido en uno de los factores determinantes para la competitividad de los destinos, y Guanajuato ha colocado este tema al centro de su narrativa.

Eventos de gran escala como el Festival Internacional del Globo y la Feria de León —que reúne a millones de asistentes cada año— se han desarrollado con saldo blanco, gracias a un esquema de coordinación entre autoridades estatales y municipales. La Secretaría de Turismo participa de manera permanente en mesas de seguridad para garantizar condiciones adecuadas antes, durante y después de cada evento.

El estado tiene 67 proyectos vitivinícolas que benefician a comunidades. ı Foto: Especial

El resultado, señala la funcionaria, se refleja en la percepción de los visitantes: el 94 por ciento de los turistas encuestados afirma sentirse seguro durante su estancia. Este dato, más allá de lo estadístico, se convierte en un activo de promoción que define la confianza y las decisiones de viaje.

Guanajuato arriba a Acapulco con algo más que una oferta de destinos, pues presenta una estrategia que articula promoción internacional, crecimiento económico y condiciones de seguridad. En un sector donde la competencia entre estados se intensifica, la entidad apuesta por una fórmula que combina narrativa y resultados, con el objetivo de consolidarse como un referente turísticos del país.