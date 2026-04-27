Jalisco llega a Acapulco con su apuesta mundialista 

La titular de Secturjal, Michelle Fridman, en entrevista con La Razón.

Jalisco, uno de los estados más importantes del país, llegará a la Edición 50 del Tianguis Turístico de México con una gran confianza y ánimo de continuar creciendo y consolidando su estrategia de promoción, todo ello en un momento en el que la entidad se volverá, junto con la Ciudad de México y Nuevo León, sedes de la Copa Mundial 2026.

“Sabemos que es la gran vitrina del turismo en México y Jalisco llevará este gran legado de sus diferentes atractivos”, explicó Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal).

Hospicio Cabañas, en Guadalajara, abrió sus puertas en 1810 como “Casa de la Caridad”. ı Foto: Armando Armenta

La funcionaria detalló en entrevista con La Razón que la delegación jalisciense llega con 35 agendas de trabajo que involucran a representantes de destinos clave como Guadalajara, Puerto Vallarta y Costa Alegre, además de sus 12 Pueblos Mágicos y rutas temáticas.

Durante los días que dure la fiesta más importante del turismo en México, la entidad prevé superar las mil 500 citas de negocios y concretar acuerdos con aerolíneas, mayoristas y socios comerciales.

“También tenemos algunas cartas de intención con más de ocho socios comerciales, entre ellos aerolíneas y agencias mayoristas. Vamos a tener algunas muestras culturales con un baile folclórico y estamos nominados a diferentes premios. También, por ahí estamos considerando hacer la presentación de un estudio que implementamos sobre el impacto del turismo de reuniones en nuestro estado, que es sumamente destacable”, comentó la funcionaria estatal.

Hospicio Cabañas, en Guadalajara, abrió sus puertas en 1810 como “Casa de la Caridad”. ı Foto: Armando Armenta

Jalisco, además, busca posicionarse como un destino integral, donde la oferta turística no sólo crezca, sino que se articule.

“Hemos trabajado mucho en la consolidación, en la creación del nuevo producto, pero sobre todo en la integración de los productos turísticos”, afirmó.

En esa lógica, el estado aprovechará el escaparate del Tianguis para presumir su calendario de eventos internacionales, el cual está conformado desde competencias deportivas hasta encuentros gastronómicos y culturales.

“Este año tenemos más de cien eventos internacionales de entre los más de mil que ocurren anualmente en el estado”, subrayó. A esto se suman citas clave como la ceremonia de la Guía Michelin, competencias de clavados y ciclismo downhill, que refuerzan su posicionamiento global.

Tequila es uno de los Pueblos Mágicos más visitados por los turistas. ı Foto: Armando Armenta

A LA CANCHA. En el contexto mundialista, el estado tiene la expectativa de recibir entre 2.5 y 3.0 millones de visitantes durante el periodo que dure la Copa del Mundo, en este sentido, la estrategia del estado está orientada a extender la estancia y elevar el gasto promedio. “La idea es que la gente no sólo se quede en Guadalajara, sino que recorra otros destinos como Puerto Vallarta, Costa Alegre y los pueblos mágicos”, dijo la secretaria.

Para ello, detalló Fridman Hirsch, se alistan 39 rutas temáticas —una por cada día del torneo— que buscan descentralizar la derrama económica. La lógica es clara: diversificar la oferta para que el turismo impacte a más regiones.

Otro de los pilares es el turismo de reuniones, donde Jalisco se mantiene como uno de los líderes nacionales. “Guadalajara es un referente, pero estamos llevando ese expertise a otros destinos”, indicó. La infraestructura juega un papel clave: conectividad aérea, expansión hotelera y recintos especializados han permitido atraer eventos de alto nivel. “Tenemos dos de los aeropuertos mejor conectados y una oferta hotelera líder a nivel nacional”, añadió Fridman Hirsch.

Tequila es uno de los Pueblos Mágicos más visitados por los turistas. ı Foto: Armando Armenta

En paralelo, el estado ha impulsado el turismo comunitario como una vía para ampliar los beneficios económicos. Casos como proyectos ecoturísticos en Puerto Vallarta han sido reconocidos internacionalmente. “La idea es llevar los beneficios del turismo a más sectores”, apuntó.

La participación de la Tierra del Tequila en el Tianguis también servirá para reforzar la narrativa de seguridad, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos meses. La secretaria fue enfática en el tema y aseguró que no se puede decir que un destino es seguro si no se trabaja en ello, “y eso es lo que hemos hecho”.

Aseguró que tras los hechos registrados en febrero, la normalidad se recuperó en menos de 48 horas y no hubo afectaciones a turistas.

En este sentido, destacó que el estado ha reducido de forma significativa los índices delictivos. “El año pasado Jalisco redujo 47 por ciento la tasa de homicidios”, afirmó, al tiempo que cuestionó la percepción internacional frente a otros destinos globales.