Puebla consolida el sector a un año de recibir el Tianguis

Puebla llega a la Edición 50 del Tianguis Turístico de Acapulco con una narrativa centrada en las personas y en la autenticidad de sus experiencias. Más que promover atractivos tradicionales, el estado apuesta por un turismo con rostro humano, donde el visitante conecte con la cultura viva, las tradiciones y el talento local.

Esta visión se complementa con estrategias como las rutas mundialistas, diseñadas para proyectar al destino en mercados globales, así como con su papel de anfitrión al ser la próxima sede del evento en 2027, lo que refuerza su posicionamiento como un actor clave en el futuro inmediato del turismo en México.

El Dato: Puebla ya utiliza herramientas digitales que diseñan itinerarios personalizados según los intereses del viajero, integrando inteligencia artificial para adaptar experiencias en tiempo real.

Puebla registró en el primer trimestre del año la llegada de más de 4.1 millones de visitantes, un crecimiento de 1.74 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado y una derrama económica de 4 mil 465 millones de pesos, un aumento de 2.16 por ciento, aseguró Carla López-Malo Villalón, titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico del estado.

A ello se suma una ocupación hotelera de 47.08 por ciento, lo que refleja una mejor utilización de la infraestructura turística y un incremento en el gasto promedio por visitante, indicadores que consolidan la tendencia positiva del sector en la entidad.

En el ámbito internacional, la marca “Puebla, el latido de México” ha logrado posicionarse como un distintivo de identidad y autenticidad, conectando con compradores interesados en experiencias culturales y comunitarias. Esta narrativa no solo abre la puerta a nuevos acuerdos comerciales durante el Tianguis, sino que fortalece segmentos emergentes como el turismo de raíces en regiones como la Mixteca, donde el retorno de migrantes ha impulsado el consumo local, la revalorización cultural y el desarrollo de nuevas experiencias turísticas.

4.1 millones de visitantes recibió Puebla en el primer trimestre de 2026

¿Cuál es la narrativa central con la que Puebla se presenta en esta edición histórica para diferenciarse de otros destinos? La participación de Puebla en esta edición histórica del Tianguis Turístico se articula a partir de una narrativa que pone en el centro a las personas y a las experiencias que dan identidad al destino. Más allá de promocionar atractivos tradicionales, Puebla se presenta como un estado que ofrece experiencias comunitarias auténticas, donde el visitante puede conectar con la cultura viva, las tradiciones y el talento local, generando un turismo con rostro humano y sentido social.

De manera complementaria, la estrategia central busca posicionar a Puebla como el epicentro del turismo nacional, no solo por la riqueza de su oferta, sino por su papel protagónico en el futuro inmediato del sector, al ser la próxima sede del Tianguis Turístico. Esta condición permite construir desde ahora una narrativa de liderazgo, articulación y proyección, consolidando a Puebla como un punto de encuentro clave para la industria turística de México.

Puebla consolida el sector a un año de recibir el Tianguis ı Foto: Especial

¿Cómo ha sido la recepción de la marca estatal en los mercados internacionales y qué impacto espera que tenga en las citas de negocios durante este Tianguis? La marca Puebla, el latido de México, ha tenido una recepción favorable en mercados internacionales al comunicar de forma clara un atributo diferenciador: un destino vivo, auténtico y con identidad profunda. Este concepto ha logrado conectar con compradores que buscan experiencias con contenido cultural y humano, más allá de los circuitos tradicionales.

En el Tianguis Turístico, esta narrativa permitirá cerrar acuerdos concretos e integrar a Puebla en nuevos portafolios internacionales, especialmente en productos de experiencias comunitarias y rutas mundialistas.

El Tip: Para evitar la saturación turística, Puebla no concentra visitantes, los distribuye. Su plan apuesta por llevar el flujo hacia comunidades menos exploradas, convirtiendo la dispersión en una ventaja.

¿Qué proyectos de infraestructura turística están priorizando para conectar los destinos emergentes de la Sierra Negra con los mercados que asisten al Tianguis? La zona de la Sierra Negra concentra actualmente 18 experiencias turísticas comunitarias, que van desde restaurantes de comida ancestral hasta excursiones a grutas y cuevas con alto potencial turístico.

En línea con la visión del gobernador Alejandro Armenta, quien ha impulsado al turismo como un eje estratégico de desarrollo y ha fortalecido toda su cadena de valor, a través del Programa de Obra Comunitaria se están promoviendo acciones para mejorar las condiciones básicas de estas experiencias, como accesos, iluminación, sanitarios, cabañas y equipamiento turístico.

Para 2026, se contempla intervenir en municipios como Ajalpan, Tehuacán, Vicente Guerrero, Zapotitlán y Zoquitlán, mediante el mejoramiento de senderos para ciclismo de montaña, rehabilitación de espacios, construcción de miradores, palapas y mejoramiento de caminos.

Estas acciones permitirán fortalecer la conectividad, mejorar la experiencia del visitante y vincular estos destinos emergentes con mercados turísticos locales y nacionales, incluyendo touroperadores, mayoristas y guías de turistas.

¿Cuál desearía que fuera el legado más importante de su administración tras el paso de Puebla por este Tianguis Turístico 2026? El principal legado que buscamos consolidar es dejar a la entidad plenamente posicionada en el mapa turístico internacional, no sólo como un destino atractivo, sino como un referente en la forma en la que hacemos turismo en el país.

Esto implica haber construido una estrategia que trascienda coyunturas, con resultados concretos: mayor diversificación de mercados, integración de nuevas regiones a la actividad turística, fortalecimiento de la infraestructura y una industria más profesionalizada y competitiva.