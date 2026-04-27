Quintana Roo, la joya de la corona; aporta 45% del PIB turístico en México

El Director del Consejo de Promoción, Andrés Martínez, en foto de archivo MAHAHUAL es uno de los sitios turísticos más importantes del estado. CENOTE Dos Ojos, en Tulum, sorprende con sus aguas cristalinas.

El estado del sureste del país, llega a 2026 como la joya de la corona del turismo nacional. La entidad aporta el 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) turístico y ya perfila su estrategia rumbo al Mundial de Futbol, donde busca consolidarse como el gran hub logístico y de estancia del Caribe mexicano. El Aeropuerto Internacional de Cancún será clave, al ser el único con conexión directa a las 16 sedes mundialistas.

12 destinos turísticos son los más representativos en la entidad

Además, el destino llega a la edición número 50 del Tianguis Turístico en su posición de liderazgo y fortaleza, en donde más allá de cerrar contratos comerciales, la entidad aprovechará para realizar ajustes estratégicos de sus campañas de promoción, fortalecer rutas de conectividad y los acuerdos con sus principales socios nacionales e internacionales.

El Dato: DURANTE el Mundial de Futbol, en Quintana Roo se desplegarán dos Fan Fests; uno, en Playa del Carmen y el otro en Cancún, donde se realizarán activaciones de patrocinadores de la FIFA

“Es un año donde hay muchas cosas a nivel global y el mercado nacional se ha comportado bien, tuvimos unas buenas semanas Santa y de Pascua, llegamos al 80 por ciento de ocupación en nuestra hotelería, hablamos de 140 mil habitaciones, es un buen indicador de que nuestro mercado nacional está muy bien. Creo que el Tianguis siempre ha sido un momento en el cual no abrimos contratos nuevos, pero es un buen momento de revisión”, indicó Andrés Martínez Reynoso, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), en entrevista con La Razón.

El funcionario destacó que los mercados clave siguen siendo el nacional, estadounidense y canadiense con un 80 por ciento de ocupación hotelera; no obstante, Canadá y Brasil han tenido una recuperación notable, este último por la implementación de la visa electrónica, “los mercados que más crecieron el año pasado fueron Canadá y Brasil”, y se espera que al cierre de 2026 lleguen más de 20 millones de turistas.

El directivo descartó que Brasil pueda desbancar en número de visitantes a Estados Unidos y Canadá, pero el hecho de que las personas que provienen de ese país puedan ingresar con una visa electrónica ayudará a incrementar la llegada de turistas, “nos daba datos el consulado: estamos emitiendo aproximadamente 800 visas diarias para brasileños, creo que Brasil es el mercado que más va a crecer y con el mundial todavía más”.

El TIP: EL ESTADO del sureste del país fijó como un indicador clave de desempeño estratégico el superar cada año la barrera de los 20 millones de turistas anuales que arriban para vacacionar

Asimismo, dijo que cada año se busca tener un mayor presupuesto para promocionar la entidad, así como la construcción de nuevos cuartos de hotel, la renovación de hoteles icónicos y la construcción de infraestructura para tener una mejora en la movilidad y en la experiencia turística de los visitantes y turistas, dijo al tiempo que señaló que para 2026 tiene un presupuesto confirmado de promoción turística por 745 millones de pesos, pero se espera que haya un aumento en la recaudación del impuesto al hospedaje, como ocurrió en 2025 y la suma sea mayor a los mil millones de pesos, pero todo dependerá de lo que se recaude y del “buen desempeño que tenga el destino”.

MAHAHUAL es uno de los sitios turísticos más importantes del estado ı Foto: Especial

Se espera la apertura de cinco mil nuevas habitaciones al cierre de este año, un crecimiento que cada 12 meses se sigue consolidando. Martínez Reynoso sostuvo que, el éxito de Quintana Roo se sostiene en la diversidad de productos que ofrecen.

“El tema no es el volumen ni la cantidad, el tema es que tenemos hotelería de lujo, all inclusive, plan europeo, tenemos cabañas en el mar, cabañas en la selva; para todo tipo de bolsillos, mucha hotelería en el centro de las ciudades, hotelería de negocios porque también sigue creciendo. Esta variedad nos permite ajustarnos prácticamente a cualquier segmento y a cualquier bolsillo para tener éxito”, indicó.

Hacia el futuro, Quintana Roo apuesta por la diversificación y variedad de sus destinos turísticos, en donde haya un equilibrio entre el lujo y la sostenibilidad, y que el uso de la Inteligencia Artificial sea una herramienta que apoye la optimización de itinerarios y la profesionalización de los agentes de viajes, al asegurar que se mantenga como la “capital mundial de las vacaciones”.

CENOTE Dos Ojos, en Tulum, sorprende con sus aguas cristalinas ı Foto: Especial

“La realidad de nuestro estado, y esto viene desde nuestra gobernadora, es que nosotros somos muy conscientes que si no tuviéramos las maravillas naturales con las que contamos, no dispondríamos de nada.

Sí, podemos hacer la infraestructura, la hotelería que quieras, pero si no tenemos el mar, la selva, los cenotes y todas estas maravillas naturales, la gente no vendría. Estamos ya muy armonizados en cómo se desarrolla el destino”, puntualizó.

En la entidad hay proyectos como Maya Ka’an que buscan integrar a las comunidades mayas sin caer en la masificación, a través del turismo comunitario, mientras que destinos como Costa Mujeres establecen estándares ambientales más estrictos, duplicando las distancias de construcción para proteger las dunas.

El director del CPTQ aseguró que en la entidad hay una estrategia clara y coordinada entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los visitantes y turistas; además se cuenta con un C5 inteligente que incluye tecnología de vanguardia, “se ha dicho que tenemos la policía mejor pagada del país. En este caso, tenemos a nuestros cuerpos policíacos, en completa tecnología, con patrullas nuevas, y su equipo de primera línea, para nosotros es fundamental que la confianza del turista esté ahí”.