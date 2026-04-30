Hertz eleva 30% su flota para el auge del Mundial

En Acapulco, Guerrero

La expectativa que hay sobre el Mundial 2026 generó que Hertz, empresa de renta de autos, incrementara su flota en más de 30 por ciento en México, como parte de su estrategia para atender la demanda de renta de autos en el país.

En entrevista con La Razón, Marco Andueza, CEO de la compañía, destacó que la expansión se concretó desde antes del periodo de Semana Santa, con el objetivo de llegar preparados a uno de los años más dinámicos para la movilidad turística que se observará en el país. “Ya la aumentamos más de un 30 por ciento para la temporada y estamos listos”.

El director destacó que se trata de una flota más grande, moderna y especializada, capaz de responder tanto a viajeros urbanos como a turistas que buscan recorrer rutas más extensas dentro del territorio nacional.

El Dato: Hertz México forma parte del sistema que mueve más de 2.9 millones de pasajeros, consolidándose como el backbone para la vida cotidiana y el motor turístico de México.

Asimismo, explicó que el crecimiento responde al buen desempeño registrado desde finales de 2025, cuando se observó una fuerte actividad durante la temporada decembrina, impulso que se extendió a enero de este año, mientras que marzo y abril mostraron una recuperación tras una pausa natural en febrero.

El CEO de Hertz también consideró que el mercado mantiene señales positivas y prevé un repunte durante la segunda mitad de este año, debido al torneo internacional de futbol previsto para junio y una temporada de verano que la firma anticipa como especialmente sólida.

Dentro de otros factores a destacar se encuentran que ya opera en “modo selección”, con acciones promocionales y capacidad reforzada en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, sedes del Mundial.

40 mil unidades de arrendamiento tiene Hertz México

Además, sostuvo, pondrá especial atención en destinos que son conocidos como satélite cercanos a esas urbes, con el fin de incentivar recorridos adicionales y ampliar la derrama turística.

Andueza sostuvo que uno de los principales motores del negocio sigue siendo el mercado interno ya que el viajero mexicano se ha consolidado como su cliente más relevante, gracias al creciente interés por conocer destinos nacionales, playas, pueblos mágicos y ciudades culturales.

En contraste destacó que el visitante extranjero continúa buscando marcas reconocidas que ofrezcan certidumbre, cobertura nacional y tarifas competitivas y en ese segmento, Hertz apuesta por el respaldo de una red robusta y presencia consolidada en el país; resaltó que más de cuatro de cada 10 autos rentados en México se colocan a través de ellos.

FIRMAN ALIANZA. En el marco de la 50 Edición del Tianguis Turístico, Hertz México y Aeroméxico firmaron un acuerdo para contar con un modelo de movilidad de punta a punta, diseñado para garantizar el flujo de pasajeros en todo el territorio nacional de cara al 2030.

Con dicha colaboración establece un corredor de transporte certificado que conecta la red aérea con el tránsito terrestre, eliminando las fricciones logísticas que actualmente fragmentan la experiencia de viaje en México.

La compañía cuenta con la mayor cobertura del mercado nacional, al estar presente en los 32 estados de la República, en todos los aeropuertos comerciales y privados, así como con más de 190 oficinas distribuidas en el país.

El directivo comentó que con la ampliación de la flota, Hertz busca aprovechar el crecimiento del turismo y consolidar su liderazgo en el negocio de movilidad, en un momento en que los viajeros demandan mayor flexibilidad para desplazarse y explorar nuevos destinos a su ritmo.