CFE asegura suministro eléctrico en ruta del Tren Felipe Ángeles

Obras eléctricas de la CFE permiten operar el tren al AIFA.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue determinante para la puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles en su tramo Buenavista-AIFA, al desarrollar infraestructura que garantiza un suministro eléctrico confiable en toda la ruta, de acuerdo con un comunicado oficial.

El nuevo trayecto de 41 kilómetros conecta de forma directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Este servicio reduce los tiempos de traslado de hasta dos horas y media a cerca de una hora, lo que mejora la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México.

Infraestructura energética garantiza servicio en ruta Buenavista-AIFA. ı Foto: CFE

Las obras eléctricas se ejecutaron en varias etapas entre 2021 y abril de 2026, con inversión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En una primera fase, se modificaron 22 cruces eléctricos por interferencias con puentes, se construyeron líneas de media tensión y se reubicó infraestructura existente.

Durante 2023 y 2024, los trabajos incluyeron la adecuación de circuitos en la subestación Cartagena, así como la instalación de más de 11 kilómetros de líneas subterráneas de media tensión y redes de baja tensión.

Estas acciones implicaron una inversión superior a 141 millones de pesos, se detalla en el documento.

En la etapa más reciente, entre 2025 y 2026, la CFE atendió nuevas solicitudes para cruces en infraestructura vial.

Obras eléctricas de la CFE permiten operar el tren al AIFA. ı Foto: CFE

También construyó líneas adicionales, tanto aéreas como subterráneas, con una inversión cercana a 13.4 millones de pesos.

Para agilizar el proyecto ferroviario, la empresa implementó soluciones técnicas como el retiro y reconfiguración de redes en puntos de interferencia. Los trabajos se realizaron en coordinación con la SICT y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con prioridad en pasos vehiculares y el Centro de Transferencia Modal.

“La infraestructura eléctrica desarrollada fue determinante para la entrada en operación del tren”, se lee en el comunicado.

La CFE señaló que estas acciones permiten consolidar la conectividad hacia el AIFA y fortalecer el sistema de transporte en la región.

am