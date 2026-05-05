IP da espaldarazo a plan para reducir tramitología

El sector privado dio su respaldo total a la estrategia de certeza de inversiones que presentó el Gobierno federal como parte del Plan México ya que se dijo escuchada y, aunque no de inmediato, podría dar fluidez a inversiones por 400 mil millones de dólares, de acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza.

Al término del evento en el que se presentó esta serie de iniciativas, Medina Mora, principal representante del empresariado mexicano, reconoció que aunque es difícil determinar una cifra, existen varios anuncios de inversión que debe traducirse en inversiones reales.

El Dato: En materia de infraestructura, el sector empresarial mexicano es el que más invierte en el país, con casi 295 mil millones de pesos contra 230 mil millones que da el Gobierno.

Ejemplificó que la Inversión Extranjera Directa, de 2024 a 2025 llegó a 41 mil millones de dólares; sin embargo, la inversión privada nacional tiene un potencial de 10 veces más que la foránea, pero dependerá de que empiecen a facilitarse los proyectos.

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“Esto quiere decir que si ya tuvimos 41 mil millones de dólares de inversión en 2025, estamos hablando de 400 mil millones de dólares. Hay anuncios de inversión por ese monto, pero no es que se van a resolver de un día para otro. Lo que cambia con estos anuncios hechos el día de hoy es que empiezan a facilitarse esos proyectos de inversión”, destacó.

El líder empresarial comentó que escuchar sobre la simplificación en Cofepris, o la Ventanilla Única para el comercio exterior, genera mucha confianza en el sector empresarial, “justo los trámites son los que iban deteniendo las inversiones.

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“En primera instancia, agradecidos con la Presidenta de que haya escuchado desde el sector empresarial los impedimentos que teníamos para que se dieran los proyectos de inversión. Y desde luego comprometidos en apostarle a México a que haya estos proyectos de inversión una vez que se hayan resuelto una buena parte de los trámites que estaban deteniendo estas inversiones”, sostuvo el presidente del CCE.

Por su parte, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó que si bien las medidas de simplificación de trámites e impulso a la inversión recibieron el respaldo, aún deben complementarse con acciones en materia de seguridad y certeza jurídica.

“Tenemos registro de que 40 por ciento de los empresarios socios de Coparmex tienen obstáculos en los trámites y nos lo dicen, que hay trámites lentos, muy costosos, muy largos en el tema del tiempo y poco claros”, señaló Sierra.

Enfatizó que los anuncios se deben consolidar en la práctica y complementarse con condiciones que garanticen confianza de largo plazo. Entre ellas, mencionó la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, avanzar en la reforma judicial y establecer reglas claras en procesos como el embargo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar discrecionalidad que pueda afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

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Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), destacó que el anuncio llega en un momento en el que se necesita dar certeza al existir varias inversiones esperando llegar al país.

En este sentido, una parte importante de las inversiones se mantenía en espera de mayor claridad regulatoria y autorizaciones pendientes, en industrias como la automotriz, farmacéutica, minera y de dispositivos médicos.

Por su parte, Sergio Contreras Pérez, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), sostuvo que la integración de trámites en materia de comercio exterior a través de una ventanilla única, permitirá agilizar procesos, reducir tiempos y facilitar las operaciones de exportación en el país.

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Celebró que con dicha iniciativa, se pueda disminuir 60 por ciento el tiempo total para la obtención de permisos, ya que concentrará en un sólo punto los 132 procesos actualmente distribuidos entre distintas autoridades, lo que significará un avance para fortalecer la competitividad, al permitir hacer más claros y ágiles los procesos que antes resultaban complejos para las empresas.

Respecto a los anuncios de inversión en materia de infraestructura, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, destacó que el anuncio de obras por más de 500 mil millones de pesos en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes dice mucho si se considera que la inversión en la materia asciende aproximadamente a 2.6 por ciento como proporción del PIB.

“Entonces, con este tipo de anuncios, pues se va a agilizar eh lo que se tiene proyectado para futuro”, dijo al asegurar que el tema de la tramitología “históricamente” ha sido un dolor de cabeza.

“Hoy se está anunciando que esto va a terminar va a ser de otra manera mucho más eficiente y eso nos tiene mucho más tranquilos, además de los otros anuncios que se han venido caminando”, destacó Méndez Jaled.