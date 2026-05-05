Remesas suben 4.9% y llegan a más de 5 mmdd

Durante marzo, las remesas desde el extranjero que ingresaron a México fueron de cinco mil 394 millones de dólares (mdd), lo que significó un avance a tasa anual de 4.9 por ciento, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico), con lo que hiló dos meses consecutivos con aumentos en comparativa anual, tendencia no visible desde febrero de 2024.

Pese a que se trata de un incremento, las cifras arrojadas por el banco central continúan mostrando debilidad, derivado del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalaron analistas de Grupo Financiero Banco Base.

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En contraparte, las remesas enviadas por residentes en México hacia el resto del mundo contabilizaron cinco mil 294 mdd, lo que significa un incremento de 4.83 por ciento en su comparativa anual con marzo pero de 2025, cuando fueron registrados cinco mil 050 mdd.

Sobre el acumulado en los primeros tres meses de este año, el Banxico detalló que fueron contabilizados 14 mil 457 mdd, lo que representa aumento anual de 1.4 por ciento, ya que durante el mismo periodo del año pasado este indicador llegó a 14 mil 254 mdd.

El medio mayoritario de envío de dinero de connacionales en el extranjero fue la transferencia electrónica, al acaparar 99 por ciento de métodos para mandar capitales y llegar a la cifra de 14 mil 311 mdd del total acumulado del trimestre, seguido de envíos por efectivo y especie, así como las money orders, que representaron 0.8 por ciento y 0.2 por ciento, respectivamente, y sumaron 117 y 29 mmd, en ese orden.

De acuerdo con Banxico, en febrero de 2026, los ingresos por remesas fueron de cuatro mil 468 mdd, lo que implicó un aumento anual de 0.4 por ciento y, acompañado con el incremento de marzo de 4.9 por ciento, logra dos meses seguidos de incrementos, variación que podría incidir en una recuperación paulatina del envío de dinero desde el extranjero, señaló Banco Base en un análisis.

“Esta es la primera ocasión que se observan dos meses consecutivos de crecimiento anual desde febrero de 2024, lo que podría indicar una recuperación gradual de las remesas, luego de la fuerte afectación observada en 2025 como consecuencia del deterioro del mercado laboral estadounidense y la dura política migratoria de la administración de Donald Trump”, refirió.

El análisis de Banco Base agrega que el factor más relevante en la posible recuperación es visible en el acumulado de remesas de los últimos 12 meses que ingresaron al país, ya que se ubicaron en 61 mil 979.33 millones de dólares, lo que significa un incremento de 0.41 por ciento respecto al acumulado hasta febrero, que de igual forma avanza por segundo mes consecutivo.

Aunque existen dos puntos destacados que tiene la capacidad de contrarrestar la tendencia positiva, como lo es la debilidad del mercado laboral de Estados Unidos, ya que en los últimos cuatro meses se han destruido 1.05 millones de empleos de personas de origen mexicano, sumado al temor en el envío de remesas por la política de detenciones y deportaciones de la administración de Donald Trump que, al 4 de abril, el número de personas bajo detención por el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) mostró un crecimiento de 79.27 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.