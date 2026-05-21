Ley de Ingresos de 2026 deja mermas a las Pymes: MeLi

Pese a que se ha observado una merma en el consumo nacional, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para plataformas como Mercado Libre, este comportamiento no se refleja en las ventas, al contrario, han registrado incrementos.

De acuerdo con Alejandro Caballero, director senior de Marketplace de Mercado Libre, el primero de enero entró en vigor la Ley de Ingresos en la que se solicita a los marketplace 10.5 por ciento de las ventas, lo que significa un golpe directo al flujo de efectivo de muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes).

“Sí hemos visto que las Pymes están reduciendo sus ventas dentro del Mercado Libre y es un tema que que tenemos que revisar en su momento y lo que está sucediendo es que está cambiando la mezcla de quien está vendiendo, los grandes se están haciendo grandes, las Pymes se están haciendo más pequeños”, dijo en conferencia de prensa.

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Por otra parte, la empresa dio a conocer todas las ofertas con las que llega a este Hot Sale. Por ejemplo, comentó que tendrá descuentos de hasta 60 por ciento, cupones bancarios, beneficios exclusivos para usuarios Meli+.

La compañía informó que reforzará su logística, ya que es una de sus principales ventajas competitivas. Por ello, explicó que Mercado Libre realiza entregas el mismo día en 37 ciudades de México, 11 más que el año pasado, fortaleciendo una de las principales expectativas del consumidor digital, entregas rápidas.

“La velocidad de entrega que nos caracteriza, se convirtió en una expectativa básica para millones de personas. Detrás de cada entrega existe una operación tecnológica y logística sumamente sofisticada que funciona en tiempo real para garantizar rapidez, precisión y flexibilidad. Desde 2024, más del 95 por ciento de nuestros envíos en Latinoamérica son operados con nuestra propia red logística, lo que nos permite controlar la experiencia de punta a punta”, comentó Omar Ramírez, Director Senior de Logística de Mercado Libre México.

Por otra parte, Mercado Pago señaló que continuará consolidándose como uno de los principales habilitadores financieros del e-commerce en México.

La cuenta digital llegará al Hot Sale 2026 con más de 20 millones de líneas de crédito preaprobadas y hasta 24 meses sin intereses para compras con su tarjeta de crédito dentro de Mercado Libre.