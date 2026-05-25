Hot Sale 2026: ¿Cuándo acaba la temporada de ofertas en México? | FECHA y CALENDARIO

¡Ya está aquí el Hot Sale 2026! La temporada de ofertas más “caliente” del año con descuentos exclusivos en tiendas en línea ya comenzó y es una oportunidad para comprar tus pendientes. Pero, ¿cuándo termina? ¿Cuánto tiempo tienes para planear tus compras? Te contamos.

Durante el Hot Sale, cientos de marcas y tiendas en línea presentan ofertas y promociones exclusivas, que te permitirán ahorrar y llevarte a casa eso que tanto deseas.

Hot Sale 2026. ı Foto: Especial

A diferencia de otras temporadas como El Buen Fin, que dura de tres a cuatro días, el Hot Sale dura más tiempo, el suficiente para planear y organizar tus compras. Pero, ¿cuánto dura exactamente? Te contamos.

¿Cuándo termina el Hot Sale 2026?

El Hot Sale 2026 comenzó el lunes 25 de mayo. Desde primera hora, los usuarios de sitios web de compra y venta accedieron a un sinfín de ofertas y promociones, pero ¿cuándo termina?

La buena noticia es que el Hot Sale se extiende por poco más de una semana. Así, el Hot Sale 2026 termina el martes 2 de junio.

El Hot Sale 2026 comenzó el lunes 25 de mayo y termina el martes 2 de junio

Así que, recuerda: ¡hay tiempo para planear tus compras! Cuentas con espacio suficiente para organizar y presupuestar tus adquisiciones. Lo más importante durante las temporadas es realizar compras inteligentes y planificadas, y evitar compras impulsivas.

Así luce el sitio web oficial del Hot Sale 2026. ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde ver las ofertas del Hot Sale 2026?

En La Razón de México dedicamos una nota completa para informarte cómo encontrar las mejores ofertas durante el Hot Sale 2026, que puedes leer en ESTE ENLACE.

Sin embargo, si quieres rápidamente saber qué tiendas y marcas participan, te recomendamos entrar directamente al sitio web oficial del Hot Sale 2026 (en ESTE ENLACE), donde se enlistan TODOS los detalles de esta temporada de ofertas.

¿Qué temporadas de ofertas siguen después del Hot Sale 2026?

Si no es un buen momento para realizar alguna compra este Hot Sale 2026, ¡no te preocupes! Hay varias temporadas de ofertas en lo que va del año:

Hot Sale 2026 : 25 de mayo al 2 de junio

El Buen Fin : 13 al 16 de noviembre

Prime Day de Amazon : En julio, solo para clientes Prime

Black Friday : 27 de noviembre

Cyber Monday : 30 de noviembre

Otros: Sitios como Mercado Libre ofrecen ofertas exclusivas en fechas como los “Días Dobles”

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