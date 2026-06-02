Economía, sin perspectiva de mejora

EN MAYO, la economía mexicana continuó sin mostrar señales claras de recuperación, luego de que la actividad productiva permaneció en terreno de contracción tanto en la industria como en los servicios, mientras las expectativas de crecimiento para 2026 siguen ajustándose a la baja ante un entorno de incertidumbre interna y externa, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

De acuerdo con el indicador de la institución, el sector manufacturero registró un retroceso al pasar de 49.0 a 48.5 puntos durante el quinto mes del año, con lo que acumuló 26 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 unidades, nivel que divide la expansión de la contracción.

De acuerdo con el documento, algunos segmentos empresariales mostraron avances aislados, sin embargo, éstos no han sido suficientes para revertir la tendencia de debilidad que arrastra la actividad industrial desde hace más de dos años.

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0.2 puntos porcentuales, baja de previsión del IMEF

El IMEF explicó que la pérdida de dinamismo también quedó reflejada en componentes clave para la producción, luego de que los nuevos pedidos y la producción retrocedieron 1.9 puntos cada uno, mientras que el indicador de empleo descendió a 45.9 unidades, profundizando la fragilidad del mercado laboral manufacturero.

El Indicador IMEF No Manufacturero se ubicó en 48.7 puntos durante mayo, ligeramente por debajo de los 48.8 registrados en abril, manteniéndose igualmente en zona de contracción. La producción cayó 1.9 puntos y los nuevos pedidos disminuyeron 0.6 unidades, evidenciando que la demanda interna continúa mostrando señales de debilidad.

El diagnóstico del organismo empresarial coincide con otros indicadores que apuntan a una desaceleración más profunda de la economía. Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto registró una caída de 0.6 por ciento respecto al trimestre previo, afectado por retrocesos en la industria, los servicios, el consumo privado y la inversión.

En este contexto, analistas e instituciones han comenzado a moderar sus previsiones para el resto del año.