Gobierno federal renueva seguro contra catástrofes naturales por 10 mil 410 mdp

Elementos del Ejército auxilian a la población durante una inundación.

El Gobierno de México realizó la renovación del seguro para catástrofes 2026-2027 con la aseguradora Agroasemex, S.A., y duplicó la suma asegurada, actualmente, asciende a 10 mil 400 millones de pesos lo que permitirá que el Estado tenga la capacidad para proteger el patrimonio público y brindar atención a las personas tras fenómenos naturales, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El seguro, sostuvo, tiene cobertura en todo el territorio nacional para sismos, erupciones, volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta, y con una vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027 .

“El Seguro se integra con dos componentes: un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos y un seguro paramétrico de 10 mil millones de pesos, diseñado para garantizar una respuesta financiera oportuna ante catástrofes de alta severidad”, agregó la dependencia federal.

Asimismo destacó que este seguro se suma a una estrategia de gestión de riesgos que el Gobierno Federal ha impulsado para el patrimonio público federal y que incluye seguros patrimoniales de las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y un bono para catástrofes “complementando los recursos presupuestales del Ramo 23 destinados a proteger a la población y atender los efectos de fenómenos naturales”.

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cehr