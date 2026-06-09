‘Boris’ provoca daños leves en Guerrero y Oaxaca tras tocar tierra

Tras tocar tierra en Oaxaca, “Boris” perdió fuerza esta madrugada y se degradó a depresión tropical; a las seis de la mañana, su centro se ubicó a 45 kilómetros al nor-noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco. El Gobierno de México mantuvo Puestos de Comando en Guerrero y Oaxaca por afectaciones menores en 13 municipios de la costa.

A esa hora, el sistema registró vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes estimó que Boris ingresó a tierra como tormenta tropical entre la 01:30 y las 02:00 de la madrugada, en inmediaciones de Santo Domingo Armenta, Oaxaca.

El recuento oficial ubica afectaciones en siete municipios de Guerrero y seis de Oaxaca. Las incidencias incluyen encharcamientos viales, anegaciones urbanas, caída de bardas, desprendimiento de techos en estructuras ligeras, ingreso temporal de agua en un mercado y zonas habitacionales, sin que el comunicado refiera víctimas ni daños mayores.

🚩Boletín #SIATCT No. 05

🌀 #Boris



Boris se ha debilitado a baja presión remanente.



Este es el último boletín del sistema.



📍Se localiza a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 km al este de Acapulco, Guerrero.



💨🌧️ Vientos sostenidos de 45 km/h, rachas de hasta 65… pic.twitter.com/dFq7ftmN0L — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 9, 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el suministro eléctrico tras cortes momentáneos. Por el aumento del nivel del mar, oleaje elevado y mar de fondo, las autoridades determinaron el cierre preventivo de playas y puertos a la navegación menor.

También quedó suspendida la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero. En la región Costa de Oaxaca, las clases quedaron suspendidas y las autoridades habilitaron un refugio temporal en el Auditorio del Albergue Escolar de San Mateo del Mar.

Los Puestos de Comando Interinstitucional operan con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Guardia Nacional (GN), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la CFE y gobiernos locales.

Fuertes marejadas afectaron las playas de Guerrero y Oaxaca ı Foto: Cuartoscuro

Gobierno Federal activa prevenciones

Defensa y GN mantienen activo el Plan DN-III-E en fase preventiva, con 33 mil 500 elementos, mil 500 vehículos, cinco helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y nueve unidades de maquinaria pesada. Además, realizan recorridos en zonas de riesgo para apoyar a la población.

Semar también se unió a las acciones preventivas con el Plan Marina, que sumó 4 mil 017 elementos, 60 vehículos, 25 embarcaciones y 300 equipos especializados para posibles emergencias. Sus labores se concentran en recorridos, supervisión de áreas vulnerables y verificación de refugios.

Como respaldo nacional, la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre permanece en alerta en el Valle de México con otros mil 360 elementos. El Centro Estratégico Militar de Acopio cuenta con despensas, agua y enseres para su distribución en caso de emergencia.

En carreteras, la SICT retiró material por deslizamientos de tierra en la vía Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del kilómetro 66+800, así como en el tramo San Mateo-Río Hondo de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, con el fin de restablecer la movilidad.

¿Qué es una Brigada de Respuesta ante Emergencias?



Es un grupo multipropósito de la Armada de México, conformado por personal capacitado, vehículos y equipo especializado, para actuar de forma inmediata ante emergencias en zonas de desastre. A través del Plan Marina, su misión… pic.twitter.com/vmHmsnuVGR — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 9, 2026

Para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, el sureste y este de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca. También prevé precipitaciones fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Según el reporte oficial, las lluvias podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. El SMN señaló que Boris comenzará a debilitarse en las próximas horas y dejará de afectar al país de forma gradual.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar rumores y no cruzar zonas inundadas, ríos o arroyos de respuesta rápida. En áreas montañosas, el llamado es permanecer alerta ante señales de deslizamientos de laderas y ubicar el refugio temporal más cercano en caso de habitar en una zona vulnerable.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos debido a condiciones meteorológicas en el Océano Pacífico:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ - Embarcaciones mayores:

🔹 Oaxaca: Salina Cruz.

🔹 Chiapas: Puerto Chiapas.



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Nayarit: Chacala.

🔹 Jalisco: Barra de Navidad.… pic.twitter.com/hmxyP8kiiC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 9, 2026

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