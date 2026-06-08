Tormenta tropical ‘Cristina’ se forma en el Pacífico; Boris se acerca a costas de Guerrero

Cristina se consolidó como tormenta tropical en el Pacífico, aunque por ahora no genera efectos en México.

La tormenta tropical Cristina terminó de consolidarse este lunes en el Pacífico, luego de que la depresión tropical Tres-E aumentó su fuerza al mediodía, mientras el sistema Boris mantiene condiciones de riesgo para Guerrero, Oaxaca y otros estados del occidente y centro del país.

Boris podría impactar territorio mexicano durante las primeras horas del martes 9 de junio, tras un ajuste en la ubicación de su centro con base en información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y avance hacia el norte a 7 kilómetros por hora. Su centro se encuentra a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua.

De acuerdo con el reporte oficial, la nueva tormenta tropical Cristina no genera efectos en México por el momento. El sistema, sin embargo, quedó bajo vigilancia debido a su ubicación en el Pacífico oriental.

👉Al medio día de este lunes la #DepresiónTropical Tres-E se intensificó a #TormentaTropical #Cristina.



👉Su centro de localiza a 600 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y Guatemala.



Por el momeno no afeta costas mexicanas. pic.twitter.com/DX63ItDluF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

En paralelo, Boris se encontraba al mediodía, tiempo del centro de México, a 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 130 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero. Presentaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este-noreste a 6 kilómetros por hora.

Guerrero y Oaxaca concentran el mayor riesgo por los desprendimientos nubosos de Boris. El SMN pronosticó lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el sureste y la costa guerrerense, así como en el oeste y sur oaxaqueño.

Michoacán, Colima y Jalisco también enfrentarán condiciones severas. En Colima, además del este y sur de Jalisco, así como el centro, costa y sureste michoacano, se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.

También habrá precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste y suroeste del Estado de México. Para Morelos y la Ciudad de México, el pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

Las costas de Guerrero tendrán viento de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora. En Michoacán y el oeste de Oaxaca, las autoridades prevén vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora.

Por el paso de Boris, el oleaje podría alcanzar entre 4 y 5 metros de altura en Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca. En Jalisco y Colima, las olas podrían llegar de 3 a 4 metros.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗲𝘅𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼, 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮, 𝗖𝗼𝗹𝗶𝗺𝗮, 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗼𝗮𝗰𝗮́𝗻 𝘆 𝗝𝗮𝗹𝗶𝘀𝗰𝗼, 𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀… pic.twitter.com/VQmWTngMaa — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026

A causa de las lluvias, el SMN alertó sobre posibles deslaves, aumento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. La población debe atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las recomendaciones de Protección Civil.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

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