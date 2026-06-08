Tormenta Tropical ‘Boris’ tocaría tierra esta madrugada en Guerrero

La Tormenta Tropical “Boris” continúa acercándose a las costas del sur del país y podría tocar tierra en Guerrero durante las próximas horas, mientras autoridades mantienen vigilancia permanente por los efectos asociados al sistema meteorológico.

Durante la noche de este domingo, el fenómeno se desplazaba lentamente hacia el norte, aumentando la preocupación por las intensas lluvias, fuertes vientos y elevado oleaje que ya comienzan a sentirse en diversos puntos del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte más reciente de Conagua, “Boris” se localizaba a unos 45 kilómetros al sureste de Punta Maldonado y a cerca de 200 kilómetros al este-sureste de Acapulco. El sistema presentaba vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas que alcanzaban los 95 kilómetros por hora.

Las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta mantienen en alerta a autoridades federales, estatales y municipales, principalmente en Guerrero y Oaxaca, donde se esperan las mayores precipitaciones.

#Boris se acerca lentamente a la costa; está a 45 km

al sureste de Punta Maldonado, #Guerrero. Más información en ⬇️https://t.co/TFykqwMuyb pic.twitter.com/ZJl9YFRJ2G — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

Boris provoca lluvias torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado

Los pronósticos indican que durante las próximas horas la tormenta “Boris” generará lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones del sureste y la costa de Guerrero, así como en zonas del occidente y sur de Oaxaca.

Además, se prevén lluvias intensas en Colima, Michoacán y sectores del sur y oriente de Jalisco. También podrían registrarse precipitaciones significativas en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

El sistema también ocasionará fuertes rachas de viento en las costas de Guerrero, donde podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos puntos. En Michoacán y Oaxaca se esperan vientos de menor intensidad, aunque con potencial para generar afectaciones.

En el litoral del Pacífico, el oleaje alcanzaría alturas de entre cuatro y cinco metros en las costas de Guerrero, Michoacán y el occidente de Oaxaca, mientras que en Jalisco y Colima podrían registrarse olas de hasta cuatro metros.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar deslaves en zonas montañosas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en áreas bajas y urbanas.

Ante este panorama, permanece activa la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, en Guerrero.

Conagua exhortó a la población a mantenerse informada mediante los reportes oficiales, evitar actividades marítimas, extremar precauciones en zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades para reducir cualquier peligro derivado del avance de Boris.

Instalan mando preventivo en Guerrero

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el gobierno local instalaron en Chilpancingo un Puesto de Comando Interinstitucional para definir medidas frente a riesgos por lluvias, viento y deslizamientos de laderas.

Autoridades de la CNPC, encabezadas por Laura Velázquez Alzúa, y del Gobierno de Guerrero, a cargo de Evelyn Salgado Pineda, realizaron además la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil como parte de la estrategia para atender emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2026.

Durante la reunión, Velázquez Alzúa explicó que el centro de operaciones funcionará como mecanismo de coordinación entre el Gobierno de México, la administración estatal y los ayuntamientos, esto con el objetivo de articular una respuesta inmediata ante contingencias.

Con la instalación del puesto, Salgado Pineda señaló que Guerrero fortalece la coordinación institucional y llamó a la población a consultar sólo fuentes oficiales. La gobernadora pidió atender las recomendaciones de Protección Civil y afirmó que “en Guerrero sabemos que la prevención salva vidas”.

Tras revisar los pronósticos climáticos, las autoridades identificaron zonas de mayor riesgo por lluvias, vientos y deslaves. A partir de ese diagnóstico, definieron acciones para acelerar el dragado preventivo en ríos y lagunas, además de reforzar el desazolve y limpieza de canales, sistemas pluviales y redes de drenaje.

🌀 Junto a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabecé en Chilpancingo la Sesión Permanente del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, así como… pic.twitter.com/bzRyOoZHZh — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) June 8, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT