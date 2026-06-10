Fuerza Aérea restringe espacio aéreo en CDMX durante inauguración del Mundial 2026

Restricción del espacio aéreo por la inauguración del Mundial.

Con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 la Fuerza Aérea Mexicana anunció la restricción del espacio aéreo para este 11 de junio en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, se delimitó una Zona de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (ZVP) en un radio de 55.5 kilómetros a partir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las restricciones al espacio aéreo aplican de las 12:30 a las 13:15 horas para RPAS (siglas en inglés par Aeronave Pilotada a Distancia) —es decir, aquellas pilotadas a distancia, como drones—, y para vuelos civiles bajo las reglas de vuelo visual (VFR), en los que un piloto navega principalmente por referencias visuales y no por instrumentos.

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El acuerdo que establece las ZVP, publicado el pasado 20 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que las restricciones aéreas se replicarán en las otras dos ciudades mexicanas sede del Mundial: en Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

Además de los estadios mundialistas, la cobertura comprende las zonas Fan Fest, los puntos previstos para celebraciones masivas y lugares de concentración de las selecciones de fútbol participantes en las tres entidades anfitrionas.

#DefensaAéreaMx



Con motivo de la "Ceremonia de inaguración de la Copa Mundial FIFA 2026" en el Estadio Ciudad de México y en el marco de la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la #FuerzaÁereaMx en coordinación con autoridades aeronáuticas civiles,… pic.twitter.com/qWuWJUw3jj — Fuerza Aérea Mexicana (@ComandanteFAM) June 11, 2026

¿A qué hora y dónde es la inauguración del Mundial?

Este 11 de junio será la inauguración del Mundial 2026, el primero de la historia que se realice en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Precisamente, la Selección Mexicana disputará el encuentro de apertura en el Estadio Ciudad de México contra Sudáfrica, pero antes del juego se realizará la ceremonia de inauguración, prevista para las 11:30 horas.

Así será la inauguración del Mundial 2026

09:00 horas - Apertura de puertas del Estadio Azteca

11:00 horas - Se espera que los aficionados ya estén en sus lugares

11:30 horas - Inicia la ceremonia de inauguración

12:05 - Fin de la ceremonia de inauguración

12:10 horas - Jugadores de ambas selecciones salen al calentamiento

13:00 horas - Inicia el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

¿Dónde ver la inauguración del Mundial?

La transmisión del partido entre México y Sudáfrica y la inauguración del Mundial se podrá ver por Canal 5, TUDN, Vix y TUDN.

En Azteca 7 la previa es digital desde las 10:30 horas. Mientras que en televisión abierta la transmisión arranca a las 11:30 horas.

En Canal 5 la ceremonia de inauguración se puede ver desde las 11:30 horas. En ambos canales, el juego arranca a las 13:00 horas.

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Con información de Alejandro Ayala y Enrique Villanueva.

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cehr