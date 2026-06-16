Desmienten supuestas clausuras de gasolineras por desabasto: ‘Pemex cuenta con producto suficiente’

La administración federal aseguró este martes que es “completamente falso” la clausura injustificada de gasolineras en distintas entidades de la República para esconder un supuesto desabasto de gasolina y diésel.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) respondieron a las acusaciones vertidas en una columna de opinión.

Al respecto, señalaron que las verificaciones que realizan los órganos reguladores “se llevan a cabo en estricto apego a la normativa aplicable”, y explicó que, con las revisiones se asegura “que la población acceda a combustibles lícitos, que cumplen con la calidad adecuada, en el volumen correcto y en condiciones seguras tanto para los usuarios como para el medio ambiente”.

En ese sentido, aseveró que Pemex “cuenta con producto suficiente para abastecer a sus clientes y que el suministro opera de manera regular”, al destacar el incremento de sus ventas de gasolinas y diésel en 9 por ciento de enero a mayo de 2026, respecto al mismo periodo de 2025.

🗞️ Comunicado Conjunto | Se desmienten clausuras injustificadas de gasolineras

🔗 https://t.co/WwYLPz8yjx pic.twitter.com/zeG988T2rl — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 17, 2026

No es la primera vez que Pemex rechaza trascendidos sobre presunto desabasto. En mayo, también garantizó el abastecimiento de hidrocarburos y aseguró que el suministro operaba “de manera regular”.

Respecto a versiones periodísticas y en redes sociales sobre un supuesto desabasto de combustibles en algunas regiones del país, #Pemex informa que cuenta con producto suficiente para abastecer a nuestros clientes y que nuestro suministro opera de manera regular. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 26, 2026

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cehr