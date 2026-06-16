Ante versiones periodísticas

Desmienten supuestas clausuras de gasolineras por desabasto: ‘Pemex cuenta con producto suficiente’

Pemex cuenta con producto suficiente para abastecer a sus clientes y el suministro opera de manera regular, afirma la administración federal

Una gasolinera, en una fotografía ilustrativa.
Una gasolinera, en una fotografía ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

La administración federal aseguró este martes que es “completamente falso” la clausura injustificada de gasolineras en distintas entidades de la República para esconder un supuesto desabasto de gasolina y diésel.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) respondieron a las acusaciones vertidas en una columna de opinión.

Al respecto, señalaron que las verificaciones que realizan los órganos reguladores “se llevan a cabo en estricto apego a la normativa aplicable”, y explicó que, con las revisiones se asegura que la población acceda a combustibles lícitos, que cumplen con la calidad adecuada, en el volumen correcto y en condiciones seguras tanto para los usuarios como para el medio ambiente”.

TE RECOMENDAMOS:
Carlos Slim declina participar por arrendamiento de plataforma; Pemex cancela concurso.
Sólo quedaba un consorcio

Carlos Slim declina participar en licitación para plataforma; Pemex cancela concurso para ajustar bases

En ese sentido, aseveró que Pemex cuenta con producto suficiente para abastecer a sus clientes y que el suministro opera de manera regular”, al destacar el incremento de sus ventas de gasolinas y diésel en 9 por ciento de enero a mayo de 2026, respecto al mismo periodo de 2025.

No es la primera vez que Pemex rechaza trascendidos sobre presunto desabasto. En mayo, también garantizó el abastecimiento de hidrocarburos y aseguró que el suministro operaba “de manera regular”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
En una fotografía ilustrativa, las banderas de China y Estados Unidos.
En primer trimestre de 2026

Comercio de América Latina con China se dispara, pero el dominio de EU se mantiene: BID


Google Reviews