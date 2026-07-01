Remesas crecen 3.8% en mayo, reporta Banco de México

Los ingresos por remesas, durante mayo, se ubicaron en 5 mil 611 millones de dólares, un crecimiento de 3.8 por ciento a tasa anual, lo que significó que ya acumula cuatro meses consecutivos con ganancias; no obstante, el incremento se dio por un retroceso de 1.7 por ciento en el número de envíos, pero un alza en el monto promedio, indicó el Banco de México (Banxico).

En el quinto mes del año, el número de envíos que llegó al país sufrió una contracción de 1.7 por ciento, es decir, un año antes fueron 14 millones 148 mil operaciones y en 2026 descendieron a 13 millones 901 mil envíos, una baja de 247 remesas, Mientras que, el monto promedio sí registró un alza, al pasar de 382 a 404 dólares en promedio.

Asimismo, el valor de las remesas recibidas en el país, en los primeros cinco meses de 2026, se ubicó en 25 mil 287 millones de dólares, es decir, un alza de 699 millones de dólares respecto del mismo periodo de 2025, o un incremento de 2.8 por ciento a tasa anual. De igual forma, pese al aumento en los ingresos, el número de envíos disminuyó 2.3 por ciento y el monto promedio tuvo un alza de 5.2 por ciento.

“En los últimos doce meses (junio 2025 – mayo 2026), el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 63 mil 171 millones de dólares, superior al monto acumulado a doce meses de abril pasado de 62 mil 968 millones de dólares (mayo 2025 – abril 2026)”, indicó el banco central.

Respecto a los egresos, las remesas que fueron enviadas desde México hacia otros países fueron 108 millones de dólares, un crecimiento de 25.9 por ciento anual, debido al incremento en el número de transferencias y del valor promedio del envío.

Además, en el acumulado de enero a mayo de 2026, los egresos sumaron 520 millones de dólares, un alza de 9.6 por ciento anual respecto del monto de 475 millones del mismo periodo de 2025.

“El flujo acumulado de las remesas enviadas al exterior por residentes en México en los últimos doce meses (junio 2025 – mayo 2026) fue de mil 230 millones de dólares, superior al flujo acumulado a doce meses de abril previo de mil 207 millones de dólares (mayo 2025 – abril 2026)”, destacó el Banxico.

El monto de las #remesas enviadas a México durante mayo 2026 fue de 5,611 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/nEVTWZqBx4 pic.twitter.com/DYQTANskF7 — Banco de México (@Banxico) July 1, 2026

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FGR