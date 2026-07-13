Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz alcanza 80% de avance

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que la construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz está en su etapa final al registrar un avance del 80 por ciento.

Con una inversión de 820 millones de pesos, se prevé que esta obra estratégica abra a la circulación vehicular en agosto próximo, en beneficio de 780 mil 441 habitantes.

El Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz es un paso superior de dos kilómetros, con dos cuerpos y dos carriles por sentido, que permitirá a los usuarios ahorrar hasta 25 minutos de tiempo en sus traslados.

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Los trabajos iniciados en julio de 2025 se realizaron por etapas para liberar las laterales y después construir los carriles centrales.

La SICT dio a conocer que ya concluyó el montaje de 264 trabes y el colado de las losas; se encuentra en ejecución la construcción del muro mecánicamente estabilizado y el tendido de la carpeta asfáltica en el cuerpo B, además de la realización de obras complementarias.

La construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz, ubicado sobre la vía Xalapa-Veracruz de la Carretera Federal MEX-140, generará 2 mil 460 empleos y una vez concluido beneficiará a los habitantes de varios municipios de la región, entre ellos Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa.

Esta obra fortalecerá la movilidad, la conectividad y el desarrollo de la región, principalmente en uno de los puertos más importantes del país. Además, representa un avance en la consolidación de una infraestructura vial moderna y sostenible, orientada al desarrollo social y económico del estado de Veracruz.

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FGR