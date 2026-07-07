México invierte 1.35 billones de pesos en infraestructura y empleos.

México invertirá más de 1.35 billones de pesos en infraestructura clave, proyectando la creación de más de 4 millones de empleos directos e indirectos en todo el país.

Este plan de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) busca mejorar conectividad, educación y servicios de salud para millones de mexicanos.

Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, detalló ante la Cámara de Diputados que la inversión se distribuye en 528 mil 052 millones de pesos para obras carreteras, educativas y deportivas; 100 mil 631 millones en autopistas mixtas; 586 mil 790 millones para proyectos ferroviarios; y 136 mil 393 millones en aeropuertos.

En la SICT no solo construimos infraestructura, transformamos la vida de miles de personas en el país ✨



Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Infraestructura de la Cámara de @Mx_Diputados, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva… pic.twitter.com/ELCAjfblpu — SICT México (@SICTmx) July 7, 2026

En el sector carretero, se han concluido proyectos importantes y se iniciarán otros en regiones clave. Se construirán y rehabilitarán 618 puentes y viaductos (160 km), una extensión “muy superior al Periférico de la Ciudad de México”, según Esteva Medina.

La conservación de la red federal es prioritaria, con un financiamiento cercano a los 50 mil millones de pesos para repavimentación y mantenimiento. Los Caminos Artesanales recibirán 6 mil millones de pesos anualmente, con una meta de 387 caminos (900 km) para 2026.

El secretario Jesús Esteva Medina expuso la distribución del gasto público orientado a dinamizar la conectividad terrestre y aérea de la nación. ı Foto: Especial.

El plan ferroviario incluye 787 kilómetros en construcción para trenes de pasajeros en rutas como AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, con otros mil 336 kilómetros en estudio. El Tren Insurgente y el Tren AIFA-Lechería ya reportan aumento de afluencia.

La infraestructura educativa y de salud también se beneficia con bachilleratos, una unidad del IPN en Tlaxcala, y apoyo al IMSS con Centros de Educación y Cuidado Infantil y unidades médicas, como el Hospital de Ures en Sonora, que iniciará obras el 15 de julio.

Estas acciones del Gobierno de México buscan modernizar la obra pública del país, mejorando la conectividad y los servicios, y generando un impacto económico duradero a través de la creación de puestos de trabajo y el desarrollo regional. La SICT reafirma su compromiso con el progreso y el bienestar de la población.

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JVR