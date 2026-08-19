Silent4Business cumple 10 años y refuerza ciberseguridad con IA en México

La firma especializada en protección digital Silent4Business arribó a su décimo aniversario en el mercado nacional.

La seguridad digital de las empresas mexicanas se fortalece con la evolución de Silent4Business, una firma de ciberseguridad que celebra su décimo aniversario. La compañía, liderada por su fundadora y CEO Layla Delgadillo, presentó una nueva etapa que incluye la renovación de su identidad institucional y una mayor integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Este relanzamiento no solo marca una década de trayectoria, sino que también posiciona a Silent4Business a la vanguardia en la protección de datos y sistemas en el país. La empresa ha actualizado su logotipo, renovado su sitio web y mejorado sus plataformas digitales para la atención a clientes, reflejando su compromiso con la innovación.

Un pilar fundamental de esta transformación es la certificación ISO 42001, obtenida por Silent4Business el año pasado. Esta norma internacional valida su sistema de gestión de Inteligencia Artificial, asegurando que la implementación y el uso de esta tecnología se realicen bajo estrictos estándares de seguridad y ética.

La certificación es una respuesta estratégica ante la rápida expansión de las soluciones de IA en el entorno empresarial mexicano y los riesgos inherentes al uso de sistemas automatizados. Para las organizaciones en México, esto significa una mayor confianza al adoptar tecnologías de IA, sabiendo que existen protocolos robustos para su manejo.

Durante la celebración de su aniversario, Layla Delgadillo enfatizó la necesidad de establecer criterios claros para la incorporación y administración de estas herramientas en las empresas. Su visión subraya que la IA, aunque poderosa, requiere una base sólida de ciberseguridad para ser realmente beneficiosa.

“La Inteligencia Artificial vino para quedarse y nosotros tenemos que ocuparla, pero sin ciberseguridad es un riesgo. Lo más importante es identificar qué IA queremos ocupar, cómo la vamos a gobernar y qué vamos a hacer para utilizarla de la mejor manera”, explicó Delgadillo, destacando la importancia de una estrategia consciente.

El proceso de evolución institucional de Silent4Business incluyó la obtención de la certificación internacional ISO 42001. ı Foto: Especial.

Esta perspectiva es crucial para el panorama tecnológico en México, donde la adopción de IA crece exponencialmente. La gestión adecuada de esta tecnología no solo previene incidentes de seguridad, sino que también asegura la privacidad y la integridad de la información empresarial y personal.

Con una década de experiencia en el mercado mexicano, Silent4Business inicia esta nueva fase combinando su renovada imagen con la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas y la experiencia acumulada en la gestión de Inteligencia Artificial.

La compañía reafirma su objetivo de mantener su oferta de servicios alineada con la evolución tecnológica y con los desafíos de seguridad que presenta la adopción de sistemas automatizados en las empresas del país. Su trayectoria de diez años es un testimonio de su adaptabilidad y su papel clave en el ecosistema de ciberseguridad en México.

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JVR