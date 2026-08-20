Cepal baja a 1.3% expectativa de crecimiento del PIB de México

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ajustó a la baja su previsión del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, de 1.5 a 1.3 por ciento y un avance de 1.9 por ciento para 2027, en un contexto en que la región tendrá una expansión moderada e insuficiente para cerrar brechas de desarrollo.

Además del deterioro internacional, las principales limitaciones del bajo crecimiento son la baja inversión, productividad, el debilitamiento del empleo formal y el aumento de la informalidad.

En abril, el organismo estimó que el crecimiento del PIB para México en 2026 sería de 1.5 por ciento; no obstante, en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, redujo su previsión a 1.3 por ciento, es decir, 0.2 puntos porcentuales menos, y para 2027 sólo prevé una expansión de 1.9 por ciento.

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José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, sostuvo que México se encuentra en una trampa de baja capacidad para crecer, ya que de 1990 hasta 2025, la economía nacional creció en promedio 2.0 por ciento anual, mientras que la región en ese mismo periodo se ubicó en 2.4 por ciento.

Mientras que entre 2014 y 2023, el PIB creció 1.5 por ciento frente a 0.9 por ciento de la región; no obstante, “en los últimos años, la economía mexicana ha pasado por un ciclo de bajo crecimiento. Fue de 1.5 en el 2024 y solo 0.5 de crecimiento en el 2025” y aunque para 2026 y 2027 se prevé una expansión, no es todo lo satisfactorio que uno desearía”.

Destacó que para que el país pueda incrementar su crecimiento económico es necesario incrementar la productividad a través de políticas de desarrollo horizontales, sectoriales, y de desarrollo tecnológico que hagan más dinámica la economía nacional.

“México ha estado trabajando en esto a través de la puesta en marcha del Plan México, que es una estrategia precisamente para dinamizar la productividad y el PIB en mediano plazo. Un mayor financiamiento le daría impulso a la iniciativa”, apuntó durante la conferencia de presentación del estudio.

Añadió, que ya se tiene un proyecto de Polos de Desarrollo y de corredores tecnológicos, de mayor infraestructura y que son “muy buenas noticias para el crecimiento futuro”.

Salazar-Xirinachs destacó que algunos instrumentos que pueden fortalecer el Plan México es que haya más financiamiento, capital de riesgo, garantías, y que se apoye la investigación, innovación y el desarrollo tecnológico del país, así como fortalecer la calidad de la formación de los recursos humanos, la infraestructura pública, la capacidad prospectiva y las capacidades institucionales.

Por otra parte, el organismo internacional sostuvo que las perspectivas de 2026 y 2027 para la región de América Latina y el Caribe prevén crecimiento, pero a un ritmo insuficiente para cerrar la brecha de desarrollo. La actividad económica para el cierre de este año se ubicará en 2.2 por ciento, cifra menor al 2.4 por ciento que se observó en 2025, mientras que para 2026 sólo aumentará 0.1 puntos porcentuales.

El deterioro del entorno internacional es una de las causas de la desaceleración prevista para 2026, pero no es la principal limitación para el crecimiento de la economía; agregó que, los niveles de inversión bajos, la baja productividad, la desaceleración del empleo formal y el incremento de la informalidad “confirman que la región permanece en una trampa de baja capacidad para crecer, cuya explicación es fundamentalmente estructural”.

Con las estimaciones para este año y para 2027, la región acumularía cinco años seguidos con un crecimiento promedio de 2.3 por ciento, un avance moderado, por el contexto internacional, pero también por la “persistencia de restricciones estructurales que limitan la capacidad de la región para crecer”, indicó el informe.

“Las perspectivas para 2026 y 2027 muestran que el principal desafío que enfrenta América Latina y el Caribe trasciende la gestión del ciclo económico. La persistencia de un crecimiento en torno al 2.3 por ciento durante cinco años consecutivos refleja una capacidad limitada para sostener procesos prolongados de expansión y, al mismo tiempo, reduce el margen de maniobra de las políticas macroeconómicas para responder a nuevos choques”, puntualizó el informe.

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FGR