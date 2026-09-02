CCE y SENER impulsan proyectos energéticos para el desarrollo de México

La titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, encabezó la mesa de diálogo con el sector privado.

México avanza hacia un futuro energético más robusto y confiable. La colaboración entre el sector privado y el gobierno busca transformar el diálogo en proyectos concretos que generen bienestar, empleos y aseguren el suministro de energía para hogares y empresas en todo el país.

Recientemente, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) y la Secretaría de Energía (SENER) llevaron a cabo un foro clave. El objetivo fue identificar oportunidades de inversión en infraestructura energética, fortaleciendo la colaboración con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía, afirmó que México progresa firmemente hacia la soberanía y justicia energéticas. Destacó la existencia de reglas claras, certidumbre y una planeación vinculante que permite al Estado conducir, a las empresas públicas fortalecerse y a la inversión privada encontrar espacios claros para contribuir al bienestar nacional.

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La titular de SENER informó que ya se han asignado 55 proyectos de plantas de generación renovable. De estos, 17 son totalmente privados y aportarán casi 3 mil megawatts de capacidad, mientras que 38 operan bajo esquemas mixtos con la CFE. Además, 34 proyectos renovables ya están terminados y se renuevan 23 subestaciones.

Las estrategias de coinversión e infraestructura fortalecen la capacidad operativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ı Foto: Especial.

José Medina Mora, Presidente del CCE, enfatizó la necesidad de inversiones en energía, tanto para el sector eléctrico como de hidrocarburos. “Es fundamental contar con energía suficiente y confiable a precios competitivos”, señaló, destacando los avances en simplificación regulatoria y la confianza en seguir trabajando con el gobierno para reducir tiempos y facilitar proyectos.

Por su parte, Fausto Gurrea, Director de Estrategia del Consejo Mexicano de Negocios, subrayó que para que las empresas destinen recursos y desarrollen nuevos proyectos, es indispensable contar con confianza y certidumbre jurídica, sustentadas en reglas claras, estables y previsibles.

Juan Carlos Carpio Fragoso, Director General de Pemex, resaltó el fortalecimiento financiero y operativo de la empresa. En el primer semestre de 2026, Pemex registró ingresos por 876 mil millones de pesos y una utilidad operativa de 125 mil millones, con un crecimiento del 17 por ciento en ventas nacionales y la deuda más baja en 11 años.

Estos resultados permiten a Pemex acelerar su Plan Estratégico, buscando mayor colaboración con el sector privado. Esto incluye no solo contratos mixtos de exploración y extracción, sino también esquemas de participación en toda la cadena de valor, desde la refinación hasta la logística, compartiendo riesgos y beneficios sin ceder el control público.

En materia de hidrocarburos, el diálogo abordó el fortalecimiento de la seguridad energética y las oportunidades del portafolio de Pemex, así como los retos regulatorios y financieros. Para el sector eléctrico, se analizaron catalizadores para la expansión del sistema hacia 2030, incluyendo nueva generación, transmisión, distribución y eficiencia energética.

📢 Comunicado conjunto | Consejo Coordinador Empresarial propone pasar del diálogo a los proyectos de energía que detonen el desarrollo económico de México.

🔗 https://t.co/Uv8ZnZ9uEf pic.twitter.com/amZfxS8V98 — SENER México (@SENER_mx) September 3, 2026

Este esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, PEMEX, CFE y el sector privado refrenda la importancia de un diálogo constructivo. El objetivo es impulsar inversiones de mediano y largo plazo, acelerar proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura energética que México necesita para elevar su competitividad y generar crecimiento.

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JVR