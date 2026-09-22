Ingresos de empresas de servicios se incrementan 0.9% en julio

Los ingresos totales reales por el suministro de bienes y servicios de las empresas de servicios privados no financieros se incrementaron 0.9 por ciento en julio, cifra que sumó cinco meses seguidos al alza y ha sido el mayor crecimiento en lo que va del año; no obstante, el personal ocupado descendió 0.1 por ciento y acumuló dos periodos con pérdidas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), los sectores que crecieron en la comparación mensual, con cifras desestacionalizadas, fueron el de otros servicios excepto actividades gubernamentales, 3.8 por ciento; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 3.1 por ciento; transportes, correos y almacenamiento con 1.0 por ciento; información en medios masivos, 0.5 por ciento; servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación, 0.5 por ciento; servicios de salud y de asistencia social, 0.4 por ciento.

Y los sectores que presentaron contracciones mensuales fueron servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con 1.1 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos, 0.8 por ciento; servicios educativos, 0.9 por ciento y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 0.3 por ciento.

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Sobre el personal ocupado, respecto de junio pasado, los sectores que registraron alzas fueron transportes, correos y almacenamiento, 0.9 por ciento; información en medios masivos, 0.5 por ciento; servicios educativos, 0.2 por ciento; y servicios de salud y de asistencia social, 0.1 por ciento.

Mientras que, la baja en el personal ocupado en la comparación mensual se ubicó en los sectores de servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 0.8 por ciento; servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación, 0.7 por ciento; otros servicios excepto actividades gubernamentales, 0.6 por ciento; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 0.4 por ciento, entre otros.

En tanto, en el mes de referencia, los ingresos por totales por suministro de bienes y servicios decrecieron 0.5 por ciento a tasa anual, lo que sumó siete meses consecutivos con pérdidas, de igual forma, el personal ocupado total cayó 2.0 por ciento y acumuló 10 periodos consecutivos con cifras negativas.

La caída de la plantilla laboral en la comparación anual obedeció a una contracción del personal no dependiente de la razón social de 3.2 por ciento y del dependiente de 1.9 por ciento.

Con los datos anteriores, la EMS determinó que en el acumulado de los primeros siete meses del año los ingresos totales por suministro de bienes y servicios cayeron 1.8 por ciento a tasa anual y el personal ocupado se contrajo 1.9 por ciento.

En julio 2026, y con cifras desestacionalizadas, los indicadores de la Encuesta Mensual de Servicios #EMS presentaron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 0.9% ingresos totales

⬇️-0.1% personal ocupado

⬆️ 1.5% gastos totales

⬆️ 1.0% remuneraciones totales



📄 Consulta el… pic.twitter.com/XriqMULlZb — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

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