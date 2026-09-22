Actividad económica repunta en julio y agosto: Inegi

Tras un descenso de 0.1 por ciento en junio, la economía mexicana podría retomar un impulso en julio con un crecimiento de 0.6 por ciento y mantener la trayectoria durante agosto con un alza de 0.1 por ciento; analistas destacaron que de mantenerse la senda en septiembre, el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre mostraría cifras positivas.

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), en julio el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) crecería 0.6 por ciento, un alza de 0.5 puntos porcentuales frente a la anterior estimación, el impulso sería por un crecimiento de 0.5 por ciento de las actividades relacionadas a la industria o secundarias y un aumento de 0.6 por ciento de las terciarios o de los servicios.

Mientras que el crecimiento moderado en agosto de 0.1 por ciento sería impulsado por un alza en las actividades secundarias de 0.2 por ciento y en las terciarias de 0.1 por ciento, de acuerdo con el IOAE.

En agosto 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima un aumento anual de 2.5% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬆️ 2.7% secundarias

⬆️ 2.6% terciarias



📄 Consulta… pic.twitter.com/DVjkXs7JEN — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, si se considera que se mantenga sin cambios la estimación y en septiembre la economía del país crece 0.21 por ciento, cifra promedio de crecimiento de 2026, el PIB en el tercer trimestre mostraría un crecimiento de 0.5 por ciento.

“Con esto, el crecimiento anual se ubicaría en 2.64 por ciento y en el acumulado de los primeros 9 meses del año, el PIB mostraría un crecimiento de 1.68 por ciento respecto al mismo periodo del 2025”, indicó la analista.

Por otra parte, a tasa anual, el IOAE estimó que la actividad económica de julio crecerá 2.8 por ciento debido a un avance de las actividades secundarias de 2.4 por ciento y de las terciarias de 2.9 por ciento.

Mientras que para la actividad económica de agosto previó un crecimiento de 2.5 por ciento, aunque significará una desaceleración respecto de julio, y sería impulsado por las actividades secundarias con un alza de 2.7 por ciento y por las terciarias de 2.6 por ciento.

Considerando la publicación del IOAE de hoy y asumiendo que se mantiene en la publicación del IGAE, el cual es un dato más preciso sobre el desempeño del PIB, se elevaría la probabilidad de que la economía muestre un crecimiento económico en 2026 cercano a 1.7%. https://t.co/0UARgC1F34 — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) September 22, 2026

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LMCT