Jitomate, cebolla y gas LP disparan inflación a 3.45%

El incremento en el costo del jitomate de 30.25 por ciento, en la cebolla de 23 por ciento y en el gas doméstico LP de 3.14 por ciento disparó la inflación mensual durante septiembre y explicó más de la mitad del alza de 0.42 por ciento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Con esto, la inflación general a tasa anual rebotó a 3.45 por ciento, un incremento de 0.19 puntos porcentuales respecto al dato de agosto; expertos consideraron que el aumento en estos productos reduce el poder adquisitivo de los hogares, pero impacta en mayor medida a los de menores ingresos.

“Este repunte puede significar más presión en el gasto; dicho de otra forma, reduce el poder adquisitivo porque encarece ingredientes de consumo frecuente, presentes tanto en la comida preparada en casa como en restaurantes. Te diría que esto afecta más a los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción mayor de su presupuesto a alimentos y tienen menos margen para resolver estos aumentos”, indicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valores Mexicanos (Valmex).

El dato: A tasa anual los índices subyacente y no subyacente ascendieron 3.75 y 2.45 por ciento, respectivamente. Hace un año en el mismo mes, la variación fue mayor.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el comportamiento del INPC en el noveno mes del año reflejó un alza de 1.20 por ciento en el componente no subyacente; es decir, aquel que incluye los precios de bienes y servicios más volátiles, como los alimentos agropecuarios y los energéticos. Al interior de éste, el costo de las frutas y verduras registró un incremento de 4.40 por ciento.

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Por su parte, el componente subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones directas de mercado, como mercancías y servicios, registró un aumento de 0.20 por ciento.

El jitomate contribuyó al incremento mensual de 0.42 por ciento con 0.133 puntos porcentuales, mientras que la cebolla aportó 0.070 puntos y el gas doméstico LP sumó 0.042 puntos porcentuales. De forma conjunta, los tres productos aportaron 0.245 puntos porcentuales, lo que equivale al 58.3 por ciento de la variación mensual total del indicador.

Ugarte Bedwell explicó que el alza en el jitomate y la cebolla responde, en parte, a los ciclos agropecuarios, “porque la oferta cambia entre cosechas y entre regiones productoras”. Asimismo, intervienen factores climatológicos o complicaciones en el transporte, ya que al ser productos perecederos resulta difícil almacenarlos por mucho tiempo: “una menor oferta provoca aumentos rápidos en el precio”.

0.04 Por ciento aumentó el precio en salud en la segunda quincena

En tanto, el incremento en el gas doméstico LP responde a factores internacionales, como los precios del propano y del butano, el tipo de cambio y los costos logísticos, dado que el país mantiene una alta dependencia de las importaciones de este energético.

Otros productos que también registraron incrementos en sus precios fueron el transporte aéreo, con 6.59 por ciento; otras frutas, 6.13 por ciento; educación primaria, 6.0 por ciento; pollo, 1.78 por ciento, y universidad, 1.50 por ciento; aunque su incidencia fue menor que la de los tres principales insumos.

Pese a las presiones al alza, en el INPC también se observaron reducciones importantes: los servicios profesionales cayeron 16.44 por ciento; la papa y otros tubérculos, 13.92 por ciento; el aguacate, 8.11 por ciento; la naranja, 5.65 por ciento; el tequila, 2.62 por ciento; los paquetes de Internet, telefonía y televisión de paga, 2.06 por ciento; los servicios de Internet, 1.38 por ciento, y los suavizantes y limpiadores, 1.30 por ciento.

A su vez, las entidades que registraron una variación mensual mayor al promedio nacional fueron Tlaxcala, Colima, Puebla, Zacatecas y Aguascalientes, mientras que las que tuvieron una reducción fueron Baja California Sur, Quintana Roo, Coahuila, Guanajuato e Hidalgo, indicó el instituto de estadística.