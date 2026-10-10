Aeropuerto de Puerto Vallarta suspende operaciones por huracán Simón

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta permanecerá cerrado temporalmente debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simón, que este sábado alcanzó la categoría 4 mientras se aproxima a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el aviso difundido por la terminal aérea, las llegadas de vuelos quedarán suspendidas a partir de las 17:00 horas de este sábado 10 de octubre, mientras que el cierre de las instalaciones está previsto a partir de las 18:00 horas. Las operaciones programadas para el domingo 11 de octubre también quedarán canceladas.

La terminal tiene contemplado reanudar sus operaciones a las 08:00 horas del lunes 12 de octubre, aunque este horario estará sujeto a las condiciones meteorológicas y a la evaluación de las autoridades antes de permitir nuevamente las operaciones aéreas.

🚨 Actualización sobre el huracán Simón



El #AeropuertoDePuertoVallarta informa que, atendiendo las recomendaciones de las autoridades, las llegadas de vuelos estarán suspendidas desde las 17:00 horas de hoy, sábado 10 de octubre, hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre.



Si… pic.twitter.com/NUXkTaOhuo — Puerto Vallarta International Airport. IATA: PVR (@VallartaAirport) October 10, 2026

¿Qué pasará con los pasajeros por el cierre del aeropuerto?

El aeropuerto pidió a las personas que tengan un vuelo programado durante este periodo contactar directamente a su aerolínea para conocer el estado de su reservación y las alternativas disponibles.

Durante el cierre, no se permitirá el acceso a las instalaciones aeroportuarias, por lo que las autoridades recomendaron a los pasajeros permanecer resguardados en sus hoteles o acudir a los refugios habilitados por las autoridades, según corresponda.

La medida ocurre mientras Jalisco mantiene acciones preventivas ante el avance de Simón. Autoridades estatales y federales han llamado a la población de las zonas costeras, incluido Puerto Vallarta, a atender las indicaciones de Protección Civil y permanecer resguardada ante las condiciones que genere el ciclón.

El cierre del aeropuerto también se suma a las afectaciones que el huracán ha provocado en las operaciones aéreas del Pacífico. El AICM informó que algunos vuelos hacia destinos de esta región presentan cancelaciones y demoras debido a las condiciones meteorológicas.

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MSL