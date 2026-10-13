UIF bloquea cuentas a personas y empresas vinculadas con Cártel del Noreste

En un esfuerzo de cooperación bilateral, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) designó a 15 sujetos, de los cuales cuatro son personas físicas y 11 personas morales, relacionadas con el Cartel del Noreste en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) los incluyó en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

“Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles”, indicó la dependencia mexicana.

La UIF destacó que se identificó una presunta red empresarial en los sectores de construcción, servicios financieros e industria ecuestre que realizaba operaciones atípicas e inconsistencias fiscales, sugiriendo el uso de empresas fachada con limitada actividad económica para movilizar recursos de origen ilícito.

“La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, indicó la UIF.

Asimismo, destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos, alineada con el marco legal y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fortalece la prevención del uso indebido del sistema financiero y combate las redes económicas de la delincuencia organizada para proteger la integridad financiera del país.

Entre las personas físicas sancionadas:

Gamaliel Garza García

Gamaliel Garza Elías

Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”

Francisco Javier Inzunza Partida, alias “Pancho Amador” o “Francisco Amador”

Algunas empresas bloqueadas fueron Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte, Construaceros del Fuerte e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios. En el sector energético y de distribución fueron incluidas Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, sumadas a la firma logística Tamex Logistics. Asimismo, el Club La Molienda y la Cuadra San Dibanh.

EU sanciona a 11 empresas y 4 personas por vínculos con el Cártel del Noreste

Más temprano, el gobierno de Estados Unidos informó la imposición de sanciones contra cuatro personas y 11 empresas vinculadas con una red del Cártel del Noreste que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, financió campañas electorales en México, obtuvo contratos públicos mediante actos de corrupción y utilizó negocios de carreras de caballos, construcción y combustibles para sostener sus operaciones criminales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó al empresario Gamaliel Garza García como uno de los principales operadores de esta estructura, con presencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y conexiones comerciales en Estados Unidos. Entre sus compañías figura Construcciones y Edificaciones Garza Elías, que presuntamente sirvió al grupo criminal para canalizar recursos hacia candidatos políticos afines a sus intereses.

Según la OFAC, esa constructora también obtuvo contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y posteriormente entregó parte de las obras a personas vinculadas con la organización. La compañía recibió adjudicaciones de los gobiernos municipal de Nuevo Laredo y estatal de Tamaulipas.

Garza García también creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte, una firma dedicada al suministro de materiales que permitió integrar las distintas etapas de los proyectos de infraestructura. El Tesoro señala que, a principios de 2026, ambas compañías figuraban entre las pocas constructoras que el Cártel del Noreste autorizaba para ejecutar trabajos en esa ciudad fronteriza.

Su hijo, Gamaliel Garza Elías, también recibió sanciones por participar en las operaciones de la empresa familiar y entregar recursos económicos para financiar las aspiraciones electorales de candidatos favorecidos por el cártel.

En cuanto al Club La Molienda, un hipódromo con restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, presuntamente genera ingresos para la organización criminal mediante cuotas de inscripción y cobros a espectadores. Sus instalaciones reciben ejemplares adquiridos por integrantes del Cártel del Noreste, incluidos animales procedentes de Estados Unidos.

De acuerdo con el Tesoro, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, controla ese establecimiento pese a su encarcelamiento en territorio estadounidense. Otros dirigentes y asociados supervisan las operaciones cotidianas del recinto, que anteriormente mantuvo una alianza con Casino Centenario para permitir apuestas a distancia.

Las autoridades mexicanas suspendieron las actividades de ese casino en abril de 2026, después de una operación conjunta entre ambos países. En aquella ocasión, la UIF y la Secretaría de Gobernación actuaron contra establecimientos que Washington vinculó con la misma organización criminal.

En tanto, Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, es identificado como actual jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y antiguo responsable de sus sicarios. El señalado enfrentó una detención en 2020 por su presunta participación en el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, ocurrido el 4 de enero de 2017, aunque posteriormente recuperó su libertad.

También figura Francisco Javier Inzunza Partida, trabajador de una empresa de transporte de carga que, según el Departamento del Tesoro, participó en el despacho de dos remolques utilizados para introducir cocaína a Estados Unidos. Las autoridades interceptaron ambos vehículos con un total de 52 kilogramos de droga dentro de compartimentos ocultos en los tambores de freno.

La investigación también recupera antecedentes del uso de la industria hípica para lavar ganancias del narcotráfico. Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, fundadores de la organización, adquirieron, entrenaron y participaron con caballos de carreras en Estados Unidos mediante intermediarios y empresas fachada.

Durante un periodo de 30 meses, esa estructura gastó 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, además de lavar más de 22 millones de dólares para Los Zetas, antecedente directo del CDN. En junio de 2012, las autoridades estadounidenses confiscaron 455 ejemplares en instalaciones de crianza, entrenamiento y competencia.

Washington recordó que los hermanos Treviño permanecieron al frente del grupo criminal después de sus capturas en México, ocurridas en 2013 y 2015. Ambos llegaron a Estados Unidos mediante su traslado en febrero de 2025 y actualmente enfrentan acusaciones por narcotráfico, extorsión, delitos con armas de fuego y lavado de dinero, que podrían derivar en condenas de cadena perpetua.

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