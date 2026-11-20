Tras el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en que se reunieron la mandataria mexicana y su homologo chino y conversaron sobre una “nueva era en el comercio”, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, señaló que es necesario que el país le venda más a Pekín.

“Algo importante a destacar es la reunión que tuvo la Presidenta Sheinbaum con su gabinete y Xi Jinping y su gabinete, hablando de una nueva era en el comercio entre México y China. Ahí lo que tenemos que hacer es cómo lograr vender más a China”, indicó a través de un video publicado en la red social X.

El representante empresarial agregó que, actualmente, México importa más de lo que le exporta al país asiático, y en ese sentido, se debe buscar la manera de que suceda lo mismo que con Estados unidos, posicionarse como uno de los principales proveedores de Pekín y que se debe aprender más de las economías de Brasil y Chile, que en gran medida su comercio internacional lo realizan con China.

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El Dato: En 2025 por cada dólar de mercancías que México vendió a China, le compró alrededor de 13 dólares en mercancías; es decir, importó 133 mil 270 mdd y exportó 10 mil 215 mdd.

“Somos el país que más le vende a Estados Unidos, más que China, más que Taiwán, más que Vietnam, más que Canadá, tenemos que ver qué hacer para venderle más a China. Hay mucho que aprender de países como Brasil o como Chile, que le venden una buena parte de su comercio internacional a China”, acotó.

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Medina Mora indicó que, tras la reunión de Sheinbaum Pardo con Mark Carney, primer ministro canadiense, ambas naciones quieren “llegar al mismo punto”, es decir, la continuación del acuerdo tripartito que todas las mercancías que cumplan reglas de origen sean comercializadas libres de aranceles.

Asimismo, el presidente del CCE dijo que en su visita a China se reunió con los representantes empresariales de los 21 países que conforman la región Asia-Pacífico y la conversación trató sobre los temas que le son relevantes a la Iniciativa Privada internacional como la integración regional, la sustentabilidad, que los gobiernos tengan reglas claras y que éstas no cambien y “cómo generar la confianza para que se puedan llevar a cabo las relaciones comerciales de manera más integrada”.

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En la agenda de trabajo, indicó, se realizó el CEO Summit, encuentro de los directores generales de empresas de los países miembros de la APEC, al cual también asistieron 10 de los 21 jefes de Estado y de Gobierno, y ahí se discutieron los retos que enfrenta la región hacia el futuro. “Desde luego, el presidente Xi Jinping, que habló de integrar la región de Asia-Pacífico como una región de libre comercio; estuvo también el presidente Putin de Rusia, enfatizando que a pesar de que algunas economías ponen barreras como los aranceles, el comercio internacional sigue su paso y así tiene que ser”, destacó.

Medina Mora Icaza añadió que, la Presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó las oportunidades que hay para las inversiones en México y que generó un interés de concretarlo para aprovechar las ventajas del T-MEC.

“Así cerramos esta gira en donde la misión es vender a México en el exterior. Qué bueno que la Presidenta Sheinbaum y su gabinete hacen presencia en APEC, porque en dos años, en 2028, recibiremos a los empresarios y a los jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países de la región de Asia-Pacífico en México, y para eso tenemos que prepararnos”, puntualizó.