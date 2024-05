¿Afectarán las elecciones a los mercados financieros?

A dos semanas que se lleven a cabo las elecciones presidenciales que definirán el rumbo del país en los próximos seis años, existe la incertidumbre si afectarán las votaciones en los mercados financieros.

Si bien muchos se cuestionan cómo nos irá en materia de seguridad, de educación, de cultura e incluso en materia deportiva, también hay quienes nos cuestionamos cómo nos irá en materia financiera. Ante esto, ¿qué dicen las analistas económicas? Aquí te contamos.

¿Las elecciones presidenciales afectarán a los mercados financieros?

Hasta el momento hay mucha estabilidad y no se han visto inquietudes, en los procesos electorales anteriores a estas alturas ya había mayor volatilidad ante la incertidumbre del resultado, pero en estos momentos ya se tiene de manera muy certera la posibilidad de que no haya un cambio en el partido que actualmente se encuentra en el Ejecutivo, dijo en entrevista a La Razón, la directora de análisis de grupo financiero Monex, Janneth Quiroz Zamora.

La analista económica destacó que se espera que haya pocos movimientos asociados al tema, aunque dijo que si surge algún resultado imprevisto o algo que no se tenga en el radar eso generaría una mayor volatilidad.

“Como realmente no hemos visto un cambio sustancial en cuanto a los resultados en las encuestas, pues a estas alturas no hemos visto alguna reacción importante. De cumplirse esas expectativas, yo creo que en el corto plazo no esperaremos mayor volatilidad por ese evento, no descartamos que haya algún otro”, añadió.

Ante esto, Janneth dijo que los mercados siempre tratan de anticiparse, por lo que, al no ver tantos cambios, éstos ya se posicionaron ante una victoria de Morena.

“Si hubiera algún resultado contrario a lo que ya se tiene estimado, probablemente si causaría cierta volatilidad”, aseguró.

¿Cómo se veía el mercado financiero en las elecciones del 2018?

Cabe destacar que en estas fechas por 2018, los mercados se encontraban ansiosos por la economía mexicana, debido al ambiente de incertidumbre que se tenía si el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones de ese año.

Pues destacaban que si se le daba la victoria al ahora Presidente habría un retroceso en el modelo económico y el precio del peso mexicano frente al dólar estaría elevado.

Por otro lado, la directora de análisis económico de Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller dijo en entrevista a La Razón que tampoco se veía incertidumbre por las elecciones de México ni la de Estados Unidos, además añadió que no se verá mucha inquietud en los mercados mexicanos.

Somos el principal socio comercial de EEUU, pero hemos dejado mucho mercado. China ha perdido 7.19 puntos porcentuales (pp) de participación en las importaciones de Estados Unidos, México solo ha ganado apenas 2.17 pp. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) May 20, 2024

Ante esto, Siller aseguró que, para que las bolsas cayeran y se viera una gran volatilidad en los mercados tendría que haber miedo respecto a México sobre el tipo de cambio, o se tendría que decir algo en contra de la autonomía del Banco de México (Banxico) o en contra del Tratado del Libre Comercio.

¿Qué pasa si gana Xóchitl Gálvez?

La directora de análisis económico de Monex, aseguró que si la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez ganará, si se esperaría cierta volatilidad en los mercados, pero acotados, considerando que Xóchitl con lo que ha mencionado durante sus campañas no implementaría algún cambio radical en la conducción de la política económica del país. “Cualquiera de los dos sentidos, esperaríamos realmente que hubiera cierta estabilidad”, comentó.