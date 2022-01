AICM: Persisten largas filas por vuelos demorados

En la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las aglomeraciones de gente para documentar equipaje y adquirir boletos no cesaron este lunes pues para las 10:00 horas seis de los once vuelos programados estaban retrasados.

Mientras un intendente del AICM se encarga de rociar líquido sanitizante en las bancas de la terminal, pasajeros que viajan rumbo a Bogotá, Denver, Mexicali, Dallas, Las Vegas y Los Ángeles esperan su vuelo en las inmediaciones de las salas de espera de la terminal dos.

Pasajeros esperando para documentar su equipaje. Foto: Eduardo Cabrera.

A lo largo de la terminal se encuentra personal del AICM encargado de brindar informes a los pasajeros, a los cuáles se les hizo la recomendación de comunicarse con sus respectivas aerolíneas para monitorear previsiones respecto a sus viajes.

Persisten filas por vuelos demorados en el AICM. Foto: Eduardo Cabrera.

Mientras que los pasajeros que ya lograron documentar sus equipajes descansan en las bancas de la terminal, otros demoran hasta una hora para poder hacer los trámites correspondientes para llevar a cabo su viaje.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó esta mañana desde palacio nacional que los vuelos de la aerolínea Aeroméxico se regularizaron desde la tarde del domingo e informó que un total de 269 vuelos fueron cancelados entre el 6 de enero y 10 de enero a parte de los vuelos que se demoraron por horas.

De acuerdo a usuarios, Aeroméxico sigue cancelando y modificando vuelos en las últimas horas

269 vuelos fueron cancelados entre el 6 de enero y 10 de enero. Foto: Eduardo Cabrera.

Desde temprana hora usuarios de Aeroméxico continúan externando su descontento por la cancelación de, por lo menos, 260 vuelos de esta aerolínea, luego de que decenas de miembros de su tripulación resultaran infectados por la variante ómicron de Covid-19.

En la cuenta de twitter de la aerolínea se leen mensajes de usuarios inconformes que señalan que su vuelo tiene “retraso indefinido”, socios con rango “titanio” a quienes no respetan beneficios y hasta problemas para facturar.

“Esta ha sido la PEOR EXPERIENCIA que he tenido con ustedes, soy socio Titanio y no respetaron mis beneficios, hice una reservación Ida y Vuelta en conjunto con mi esposa, por alguna razón que desconozco ustedes separaron la reserva y en el regreso mi esposa”, escribió un usuario en twitter.

“Estaba bien contento con @Aeromexico cuando abrió la ruta GDL-MAD pero ahora mi vuelo retraso indefinido y después de 3 horas en espera en la línea creo que fue un error volar con ellos, encima @AM_Escucha no escucha y nadie puede dar una solución”, se lee en otro twitter.

La empresa respondió al quejoso: “lamentamos leer esto, así como la impresión que te ha generado. Compártenos tu número de boleto a través de un DM para revisar tu itinerario”.

Asimismo, en su cuenta de twitter, la aerolínea subió un video con el tema “Necesitas obtener el voucher de tu reserva? Hazlo directamente desde nuestro sitio web. Aquí te decimos cómo”.

Sin embargo, un usuario responde que “no sirve desde ayer estamos tratando de obtener el voucher y call center no responde y ya me re agendaron vuelo y ya no lo requiero que hacer”.

En otro twitter de un usuario de la aerolínea se lee “llevo varios intentos de modificar mi vuelo (cambiar fechas) pero tu plataforma siempre marca error y tu call center está tan saturado que hacen esperar por mucho tiempo y no responden. ¿Cómo puedo modificar mi vuelo?”

Vuelos demorados Foto: Eduardo Cabrera.

Y en otros más: “llevo casi dos horas de espera en el call center. Mi vuelo fue cancelado y yo necesito viajar, regresar a mi casa... ¡¡AYUDA!!”

“ya cancelaron mi vuelo, me comunico con ellos y no obtengo respuesta. Pésimo servicio #Aeromexico”.

La mayoría de las respuestas de Aeroméxico a los quejosos es exactamente la misma: “Hola, lamentamos de antemano el tiempo invertido, actualmente contamos con un volumen superior de llamadas que imposibilitan responder como nosotros lo deseamos, es importante mantenerse en línea para poder contacto con un ejecutivo especializado, por favor”.

