Antonio del Valle señala que organismos empresariales "no nacieron para combatir una ideología"

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, expresó que los organismos empresariales no nacieron para oponerse o enfrentarse a algún grupo o combatir una ideología.

Abundó que "ya es hora de abandonar la búsqueda de adversarios, pasemos a la construcción de acuerdos. El país, quizá más que nunca, nos necesita a todos".

A través de sus redes sociales, el empresario Antonio del Valle apuntó que actualmente se percibe cierta inquietud por la actividad de los empresarios, a quienes, consideró, les toca crear riqueza, generar empleos de calidad, mejorar las condiciones de vida de la sociedad y cumplir con la Ley.

Es importante entender algo: los organismos empresariales no nacieron para oponerse o enfrentarse a algún grupo o combatir una ideología. Ya es hora de abandonar la búsqueda de adversarios, pasemos a la construcción de acuerdos. — Antonio del Valle Perochena (@AdelValleP) June 23, 2021

Aunque precisó que existen varios perfiles de empresarios: a los que les interesa la política, a otros no; y propietarios de empresas y directivos, como ciudadanos, que han apoyado a partidos que abarcan a todo el espectro ideológico.

Al respecto, Antonio del Valle aseguró: "no he participado en reunión alguna en la que se planee la participación de los organismos que representan al sector empresarial en procesos electorales o de consulta, y estaría en total desacuerdo porque ese no es su cometido".

Señaló que se está en una coyuntura propicia para ir hacia un modelo en que en los distintos organismos exista mayor representatividad, equidad e inclusión.