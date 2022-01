"El bienestar de nuestros clientes está siempre en primer lugar"

Indian Motorcycle es el fabricante de motocicletas más antiguo, al menos del continente americano, su creación data de principios del siglo XX, específicamente en 1901; sin embargo, la adquisición de la firma por parte de Polaris creó un renacimiento en la marca, que la revolucionó completamente.

En entrevista con La Razón, Daniel Enríquez, gerente de Ventas y Mercadotecnia para Indian en México, señaló que para la compañía el objetivo primordial es enfocarse totalmente en la calidad y la experiencia de los clientes, a través de impulsar un motociclismo responsable.

Asegura que si se necesitara elegir una cualidad para diferenciar a la firma del resto del mercado, sería la innovación, pues los modelos que presentan tienen gran tecnología, performance, comodidad y un gran diseño.

En adelante, señala el directivo, vienen cosas importantes para la empresa, como la apertura de su noveno distribuidor en Chihuahua, así como un par de distribuidores más en el corto y mediano plazo.

Queremos que nuestros clientes vivan el motociclismo como nosotros lo vemos, un motociclismo responsable, con una empresa que respalde y que ofrezca la mejor calidad Daniel Enríquez

Gerente de Indian México

¿Qué ha significado para Indian la pandemia de Covid-19? Hemos aprendido muchas lecciones en esta pandemia, por lo menos nosotros hemos aprovechado y hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad, a una nueva forma de hacer negocios, a una nueva forma de vender motocicletas, hemos tenido que entender a nuestro consumidor y obviamente en respetar todas las medidas que se están tomando de salubridad para poder cumplir tanto con los protocolos, pero sin dejar de ofrecer nuestros productos con la calidad que acostumbramos y por las expectativas, a pesar de los retos que sabemos que vamos a enfrentar en este 2022, estamos muy positivos, porque llevamos ya varios años consecutivos con crecimientos arriba del 20 por ciento anual, esto la verdad no es normal en la industria, es algo que nos está caracterizando a nosotros por muchos factores.

¿La pandemia es su principal reto? Creo que la pandemia, sin sonar inconsciente, ya no es el primero de nuestros retos, sin duda continúa siendo uno de los objetivos a tener siempre en el radar, pero existen otros en la industria como la escasez de productos, el incremento de costos en transportes, se ha incrementado la demanda de todo el tema portuario de importaciones, exportaciones, etc., entonces el reto no es nada más para nosotros como industria, sino el reto es a nivel mundial de cómo sobrellevar esta nueva realidad en cuanto se tuvieron que cambiar los precios, los procesos, la cadena de suministros se vio afectada y hasta el momento todavía no salimos avante, pero de nosotros depende que hagamos los ajustes correctos para sobrellevarlo y continuar con estos crecimientos.

¿A qué le adjudica el éxito que tiene Indian? Creo que es nuestro objetivo obsesivo de darle más a nuestros clientes, de ofrecerles una experiencia diferente a lo que puedan encontrar allá afuera, nosotros llevamos ya cuatro años donde estamos ofreciendo un programa al cual llamamos “cuatro, tres, dos” que es cuatro años de garantía, tres servicios incluidos y dos años de asistencia en el camino en la compra de una motocicleta sin ningún costo adicional. Este tipo de esfuerzos que hacemos nosotros es por el bien de nuestros clientes para que vivan el motociclismo como nosotros lo vemos, como lo queremos plasmar, un motociclismo responsable, bien cuidado, bien llevado con una empresa que te respalda y que obviamente va a estar ahí para ofrecerte la mejor calidad, el mejor desempeño, las mejores motocicletas. Por ese lado la oferta de valor que tenemos nos ha diferenciado en la industria.

Pero no podría hablar de buenos resultados sin mencionar a nuestros distribuidores, quienes han hecho un gran trabajo llevando el motociclismo a muchos nuevos motociclistas que afortunadamente nos podemos jactar en ser una de las marcas que atrae a más motociclistas y creo que es precisamente por la misma razón que estamos encontrando la forma de entregar un producto que de por sí ya es de alta calidad.

¿Cómo se ha impulsado esta expansión? Este cambio o renacimiento de la marca se da con la compra de la marca por parte de Polaris, en 2011 fue cuando Polaris adquiere la marca e inicia una revolución completa con la marca, una reingeniería, un rediseño a la marca, al concepto, a los valores que Indian ha transmitido desde 1901 y de ahí nace. Nace de una estructura bien completa, bien armada, bien estructurada, de trato al cliente, de una oferta del producto, que vaya acorde al valor, que la gente diga lo que vale.

¿Cuál es el principal diferenciador de Indian con otras marcas? Me atrevería a decir que uno de los principales es la innovación, desde el día uno que se lanzó esta marca, que se relanzó esta marca hemos presentado modelos innovadores, modelos con tecnología, con performance, tenemos diferentes plataformas que ofrecen calidad, que ofrece comodidad y si pudiera elegir una cualidad es específico, creo que me atrevería a decir que es la innovación, principalmente.

¿Qué viene para ustedes en este 2022? No puedo dar detalles de los lanzamientos que esperamos específicamebte, pero sí puedo adelantar que estamos a muy poco tiempo de algunas nuevas noticias. Vamos a continuar innovando en lo que sabemos hacer, vienen nuevos modelos, vienen cosas bastante emocionantes y atractivas y por otro lado algo que también les puedo compartir de manera rápida es que estamos por abrir nuestro noveno distribuidor en el país, éste se va a aperturar en Chihuahua. Actualmente tenemos ocho distribuidores ya establecidos en las principales ciudades de México y estamos a unas cuantas semanas de conocer la fecha oficial para esta nueva distribuidora.

Entonces cada vez tenemos más puntos de venta, cada vez tenemos más oportunidad de llegar a más clientes e invitamos a todos a que conozcan nuestras agencias... Además, tenemos ya un par de distribuidores más en el tintero que todavía estábamos definiendo fechas, pero serán para el corto y mediano plazo.