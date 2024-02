Carlos Slim confiesa lo que tiene prohibido hacer y por lo que Telmex está en números rojos

Teléfonos de México "ya no es negocio" de acuerdo a las propias palabras de Carlos Slim, el magnate mexicano considerado uno de los más ricos del mundo. Telmex actualmente se encuentra en números rojos y aunque indicó que será hasta que culmine el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador que hablará al respecto, confesó que su empresa se encuentra en números rojos.

Entre las causas por las que Slim refirió que Telmex se encuentra en números rojos, es porque los últimos gobiernos le han impedido ofrecer diversos servicios a sus clientes, entre ellos, televisión de paga.

Carlos Slim confiesa lo que no puede hacer y por lo que Telmex está en números rojos

Carlos Slim indicó en conferencia de prensa que los últimos gobiernos le han negado la posibilidad de ofrecer a sus clientes el servicio de televisión de paga, razón -entre varias más- por la que Telmex se encuentra en números rojos.

"Telmex ya no sigue siendo un negocio por el pasivo laboral y porque nos han excluido para dar convergencia a nuestros clientes en los últimos 20 años [...] a nuestros clientes no les podemos dar TV de paga porque no nos han dado los permisos en los últimos cuatro gobiernos y esto impide la competencia, afectando al consumidor y esto es una falla de los gobiernos y el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones)".

Como referencia, Slim indicó que "nos bloquearon las televisoras y el gobierno. Van cinco gobiernos que no lo autorizan. Empezó con Fox y hasta ahora no tenemos televisión de paga. Somos la única del mundo. Nos han hecho competir con un brazo amarrado, porque Telmex le está ganando a las otras. Luego dicen que Telmex es monopolio, no es cierto, no es monopolio. Es preponderante porque logró dominar en la televisión móvil, habiendo sido la segunda en entrar al mercado y ahorita tiene liderazgo".

¿Slim venderá Telmex?

La respuesta es no. "Telmex está en números rojos desde hace 10 años. No cobramos dividendos, tiene que estarse alimentando del fondo de pensiones y tenemos perspectivas de que hasta 2024 se aliviarán las finanzas. Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender, no es un negocio ya, pero no la vamos a vender", finalizó.

