CCE: en reforma a Ley de la Industria Eléctrica no nos escuchamos, faltó tiempo

Es preocupante la decisión de aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, porque no nos dimos el tiempo ni la oportunidad de debatirla; sin duda, habrá amparos y alza en tarifas, aseveró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Durante el "Foro Electricidad para el Futuro de México", organizado por el CCE, el empresario manifestó su descontento a la iniciativa que fue aprobada esta madrugada por el Senado de la República en lo general y en lo particular, que beneficiará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Nos preocupa la conclusión de esta madrugada. No nos dimos el tiempo, no nos dimos la oportunidad de debatir, no nos escuchamos, no tuvimos la facilidad de poder argumentar y contrastar las diferentes visiones que pudieran conducir a mejores decisiones de nuestro país”, lamentó el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial.

En este sentido, afirmó que la soberanía en México no se obtiene con retórica ni discursos, sino que se construye cuando una sociedad es lo suficientemente eficaz y eficiente cuando tiene debates para encontrar las mejores decisiones en cada uno de los pasos que tiene que tomar.

Ante la premura en la aprobación de la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el CCE previó que los inversionistas que destinaron recursos “de buena fe” en el país tendrán alguna protección del Poder Judicial a sus intereses legítimos.

Carlos Salazar Lomelín también mencionó que no se puede manejar que la electricidad no les subirá a los hogares, pero sí les subirá a todos los agentes económicos que de por sí ya pagan 26 por ciento más caro y que con la reforma se adicionarán 60 mil millones de pesos anuales, que tendrán que ser financiados de alguna manera, por alza en tarifas o subsidio.

“En última instancia, cualquiera de las dos alternativas que se seleccione tendrá un impacto en los consumidores finales. El consumidor tendrá que pagar vía precios, ese pantalón que le va a salir más caro, esa camisa, bien que va a comprar, ese kilo de tomate que va a consumir, ese kilo de pasta, o ese kilo de carne, será más caro porque la electricidad para producirlo será más cara”, afirmó.

Abundó en que otra opción será pagar el alza de 60 mil millones de pesos por medio de impuestos, para poderle dar al erario nacional la cantidad de dinero suficiente para poder financiar la polémica reforma.