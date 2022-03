Cepal: América Latina vive tres “crisis silenciosas”

La pérdida de más de un año de escolaridad a causa de la pandemia de COVID-19, el aumento en la violencia de género y la exacerbación de la destrucción de la biodiversidad son las tres “crisis silenciosas” que vive América Latina, afirmó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

Sobre la primera crisis silenciosa, la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), calificó como “muy grave”, que una generación de estudiantes haya interrumpido sus clases presenciales de manera total o parcial durante 56 semanas, cuando el año escolar dura 40 semanas, “entonces estamos ante el riesgo de una generación perdida”.

“Por eso es tan urgente el regreso a clases. ¿Cómo vamos a abrir los bares y los restaurantes y no las escuelas? Es como too much, bueno, las dos cosas son importantes, yo lo sé, pero las escuelas, por favor, porque, la otra, es que tenemos un riesgo de abandono escolar, alrededor de tres millones de niños pueden ya no volver a la escuela”.