Descartan “manita de puerco” a Afores para invertir en proyectos del Gobierno

Ninguna Administradora de Fondos para el Retiro (Afores) ha invertido los ahorros de pensión de los trabajadores en los tres proyectos emblemáticos de esta administración; el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucia y la refinería Dos Bocas, y el Gobierno no les hará “manita de puerco” para que lo hagan, aseguró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela Dib.

El titular de la Consar subrayó que para dejar tranquilos a los mexicanos, las inversiones de las Afores no son discrecionales y garantizó que el Gobierno no presionará a las administradoras para invertir en proyectos que puedan implicar riesgos para los trabajadores.

“No les vamos a torcer el brazo (a las Afores), no le vamos a hacer manita de puerco, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral sobre las administradoras para que inviertan en proyectos en las que ellas libremente y dentro lo que marca el régimen de inversión, no puedan o no deban invertir”, añadió.

En el webinar organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) titulado “El sistema de ahorro para el retiro a 24 años de su creación”, calificó como preocupantes los intentos legislativos para nacionalizar las administradoras, como el proyecto para crear una Afore única gubernamental.

Destacó que el régimen de pensiones de las Afores ofrece mucha transparencia y rendición de cuentas, además de que invierte los recursos de pensión los trabajadores de la mejor manera posible, que ya suman casi 5.0 billones de pesos en 68 millones de cuentas individuales.

No obstante, precisó que si bien en 2020 las Afores ofrecieron los mejores rendimientos a nivel mundial, de 9.3 por ciento por encima de la inflación, a pesar de la pandemia de COVID-19, este año “van a ser relativamente malos”.