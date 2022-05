Elon Musk afirma que revertiría veto de Donald Trump en Twitter

La Razón Online /Associated Press

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de acuerdo con Forbes, y CEO de Tesla, afirmó este martes durante la conferencia Future of the Car del Financial Times que revertiría el veto de Twitter contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El CEO de Tesla apuntó en el evento que el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, y él, creen que las prohibiciones permanentes como la de Donald Trump deberían ser para cuentas que manejan bots o difunden spam.

Al hablar virtualmente en la cumbre sobre el futuro del automóvil organizada por el Financial Times, Musk dijo que la decisión de Twitter de censurar a Trump fue "moralmente mala" y "una tontería en extremo".

"Creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Donald Trump no tuviera voz (…). Así que creo que esto puede acabar siendo francamente peor que tener un único foro donde todos puedan debatir. Supongo que la respuesta es que revertiría la prohibición permanente". Elon Musk

Al momento de su suspensión, Donald Trump contaba con más de 88 millones de seguidores; el perfil del expresidente estadounidense fue bajado de la red social poco después de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Trump mencionó el mes pasado a Fox News que no tenía intención de volver a Twitter, aunque restablecieran su cuenta, y que en su lugar se centraría en su propia plataforma, Truth Social, que ha estado sumida en problemas desde su lanzamiento a principios de este año.

"No voy a ir a Twitter. Me voy a quedar en Truth (…). Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth". Donald Trump

Elon Musk añadió en la conferencia que la adquisición de Twitter puede concretarse en dos o tres meses en el "mejor de los casos".

Musk logró un acuerdo con accionistas el pasado 25 de abril para la adquisición de la red social por 44 mil millones de dólares, y ha afirmado que defenderá la libertad de expresión de las personas.

