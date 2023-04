Estas son las empresas que no pagarán utilidades este 2023

Cada año, las trabajadoras y los trabajadores mexicanos, esperan esta época del año para recibir el pago de utilidades, esto es, la ganancia que generó su patrón el año anterior. Aunque sea una cantidad mínima, no es despreciable, pues sirve también a manera de "aguinaldo" a mitad del año.

Sin embargo, no todos los trabajadores recibirán este pago, pues muchas de las empresas en las que laboran, no están obligadas a pagarlas y sí, conforme a la Ley Federal del Trabajo, no tienen que dar este pago a sus trabajadores. ¿Cuáles son? Acá te las enlistamos.

¿Cuáles son las empresas que no pagarán utilidades este 2023?

Debes estar consciente que estas empresas quedan exentas de la obligación de repartir utilidades a sus empleados y están actuando de conformidad con el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo.

Empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento.

Empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas.

Empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de exploración.

Instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

Empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. ​

El reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores. Foto: Especial

¿Cuándo deben pagarse las utilidades?

A más tardar, las empresas que por ley estén obligadas a pagar las utilidades a sus empleados, correspondientes al año 2022, deberán hacerlo a más tardar el 30 de mayo, eso en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral.

En el caso de aquellas que trabajan para una persona física o un patrón, deberán recibir el pago de utilidades, por muy tarde, el próximo 29 de junio.