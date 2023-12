Estafas más comunes en Mercado Libre y Mercado Pago en 2023

Los sitios que atraen a una gran masa de usuarios se convierten también en plataformas atractivas para que los cibercriminales busquen realizar todo tipo de estafas a víctimas desprevenidas.

Mercado Libre y su plataforma de transacciones Mercado Pago son ejemplos de esto.

Por eso, desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, repasan algunas de las estafas más comunes, para que usuarios y usuarias puedan estar atentos ante cualquier intento de fraude.

La investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, Martina López, comentó que Mercado Libre superó los 100 millones de usuarios activos y allí se hacen 40 compras por segundo. Además, la compañía cuenta con Mercado Pago, que registra más de 200 transacciones por segundo.

Por su alcance natural, agregó, puede resultar muy atractiva para los oportunistas que buscan quedarse con el dinero de los usuarios.

“La misma empresa es quien hace hincapié en la importancia de cuidar la seguridad y ofrece consejos para no caer en las estafas y engaños más comunes cuando operas con sus plataformas”, apuntó.

Estafas más comunes en Mercado Libre y Mercado Pago

A continuación, desde ESET muestran algunos ejemplos de los fraudes más frecuentes:

Phishing y comunicaciones fraudulentas: El phishing es un ataque que utiliza la ingeniería social y busca que la víctima entregue a conciencia lo que el cibercriminal desea (dinero, datos) sin realizar espionaje en el dispositivo o robar archivos.

Envío del producto por medios no oficiales: Otra variante es intentar cobrar el envío por un medio no asociado a Mercado Libre y dejar a la víctima sin el respaldo de la plataforma. El estafador ofrece artículos de gran valor y alta demanda (celulares, computadoras) por precios muy bajos, y ofrece hacer el envío de manera particular.

Desconocimiento de compra: También existen engaños dirigidos a los vendedores, como el que se basa en aprovechar un descuido que puede llegar a tener la víctima a la hora de vender un producto.

Venta de productos falsos y falsas devoluciones: Este tipo de engaño apunta a compradores y vendedores, e involucra productos de alto valor. En caso de los compradores, el estafador posa como vendedor, con poca información pública y sin reseñas.

El sitio falso con ofertas increíbles: El sitio que intenta suplantar la identidad de Mercado Libre, utiliza el logo de Mercado Pago para generar confianza, pero su dominio no tiene relación con el oficial. Esto permite detectar el engaño viendo la URL.

Falso sorteo de productos devueltos de Mercado Libre: También circuló en WhatsApp una estafa que suplanta la identidad de Mercado Libre y busca convencer a potenciales víctimas de un sorteo de productos que fueron devueltos.

El engaño del aire acondicionado: Una llamada de WhatsApp es la vía de entrada para que el estafador se haga pasar por un representante de Mercado Pago. Allí, comenta a la víctima que se detectaron operaciones que podrían ser estafas, en muchos casos, por la compra de un aire acondicionado.

DAN