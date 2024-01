¿Cambiaste tu crédito Infonavit a pesos? Esto te va a costar este 2024

El 31 de diciembre del 2023 fue el día que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, puso como límite para que los beneficiarios cambiaran del esquema de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos. Quienes no realizaron el cambio y mantienen su crédito hipotecario en este esquema, tendrán un aumento para este 2024.

El cambio de sus créditos a pesos tenía un objetivo claro: no afectar tanto su deuda con el Infonavit y, por lo tanto, con su mensualidad. El cambio protege a los trabajadores del impacto inflacionario y el alza al salario mínimo actual. Si no hiciste este cambio, te tenemos dos noticias. La primera es que el Infonavit abrirá otra fecha para que puedas hacer el cambio de VSM a pesos. La segunda: que si no lo hiciste y no tienes pensado hacerlo, te diremos cuánto te costará para este 2024.

Si no hice el cambio de mi crédito Infonavit a pesos ¿cuánto me costará este año?

Primero, te contamos que no tienes porqué asustarte, pues la deuda que tienes con Infonavit no aumentará el 20 por ciento que aumentó el salario mínimo en el país a partir del 1 de enero de este 2024. Lo que hacen para calcular el aumento es lo siguiente:

Infonavit usa la Unidad Mixta de Infonavit, la cual tiene incrementos anuales, pero no basados en el alza del salario mínimo. Lo que explican es: "el saldo y pago de sus créditos se actualizarán con lo que resulte menor entre el crecimiento porcentual del salario mínimo y el incremento porcentual de la inflación".

En referencia a esto, el ajuste al saldo de los créditos hipotecarios que no hicieron su cambio a pesos, será de 4.66 por ciento este 2024, lo que corresponde al incremento por porcentual de la Unidad de Medida y Actualización, la UMA.

¿Cuál es la nueva fecha que el Infonavit abrió para este proceso?

En caso de que no hayas realizado el cambio de VSM a pesos, el Infonavit dio a conocer la apertura de una nueva fecha para este proceso. Será a partir del 17 de enero próximo cuando puedas realizar este trámite en la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida. Ojo, ese día comienza el proceso, no hay una fecha límite para realizarlo, pero procura no dejarlo para el último momento.

Lo que necesitas para realizar el cambio es:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit, entre el noveno y el último día del mes

​Elige la pestaña Mi Crédito y luego escoge Responsabilidad Compartida

​Introduce el estado y el código postal de la vivienda

​Revisa y compara las diferentes opciones de conversión que ofrece el programa

​Confirma el trámite y guarda la Carta de Bienvenida y la Carta Modificatoria de Condiciones Financieras, con el monto de la nueva mensualidad

​Ahí verás las opciones con las que puedes cambiar las condiciones de tu crédito

​Verás la información de tu pago actual en una columna; en la otra los beneficios que adquirirás su aceptas cambiar el esquema

