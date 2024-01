Las utilidades son un derecho constitucional de la población trabajadora, que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando éstas se generen.

Hoy te decimos cuál es la fecha límite para que puedas recibir este pago de utilidades y la tengas presente. En caso de que los patrones no te otorguen el pago de utilidades, tienes un año para reclamarlas ante las instancias correspondientes. Defiende tus derechos: si te tocan utilidades, deberás reclamar el pago por tu trabajo.

Fecha límite para recibir las utilidades 2024

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, hay dos fechas límite para recibir las utilidades 2024, de acuerdo al tipo de persona que seas. Las fechas te las informamos a continuación:

Para las empresas (personas morales), la obligación se genera a partir del primer día hábil de abril y hasta el último día hábil de mayo.

​En el caso de las personas físicas, del primer día hábil de mayo hasta el último día hábil de junio.

Sólo en los casos que la cantidad exceda el equivalente a 15 días de salario mínimo, se deberá pagar impuesto del pago de utilidades.

Pago de utilidades 2024. Especial

¿Qué hago si no me pagan las utilidades del 2024?

En caso de que no se te paguen en tiempo y forma las utilidades de este 2024, puedes acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para el caso de no contar con un abogado particular, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de manera gratuita realizará el patrocinio del juicio laboral ante la autoridad referida.

