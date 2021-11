Gobierno trabaja en erradicar la "herencia" de la inseguridad turística: Miguel Torruco

El problema de la inseguridad turística es una herencia que recibió la actual administración, la cual ya se trabaja para combatirla, aseguró Miguel Torruco, secretario de Turismo.

Luego de que se diera a conocer la creación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, que comenzará a operar en diciembre en algunas zonas de Quintana Roo consideradas con alto índice delictivo, el funcionario expuso que el Gobierno está rehaciendo este tema en el país.

"Es parte de la seguridad que está rehaciendo el Gobierno de México, recuerden que es una herencia que nosotros la hemos enfrentado y que a través de las autoridades las hemos sacado adelante", destacó.

Respecto a si sólo operará en Quintana Roo, Miguel Torruco refirió que eso dependerá de cómo lo disponga la Guardia Nacional, lo cual se revisará conforme a las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras el corte de listón del Tianguis Turístico 2021, que se realiza en Mérida, Yucatán, el titular de Sectur mencionó también que se presentarán 15 productos ancla, como el Museo de Armando Manzanero, en la ciudad sede del evento, y el de la Hotelería, en Veracruz, y pronto darán a conocer los restantes.

Al respecto, dijo que con la creación de nuevos productos turísticos prioritarios para la Sectur buscan generar un impacto positivo en los turistas internacionales y así fortalecer la imagen de los destinos mexicanos a nivel global.

"Recuerden que en el sexenio pasado había 54 mil millones de pesos de presupuesto y al cierre de 2018 el saldo fue séptimo lugar en turismo de internación, lugar 17 en divisas y lugar 40 en gasto per cápita y una concentración exagerada de 92 por ciento en seis ciudades turísticas que, además, dependen en 65 por ciento de dos países, es decir, tenemos que diversificar el producto, crear nuevos productos para ser más atractivos y que realmente el turismo sea como a dicho el Presidente: una herramienta de bienestar social", anotó.

El secretario de Turismo afirmó que será al final del sexenio cuando se les pueda juzgar por su trabajo para el sector, con las posiciones que obtenga México en cuanto a divisas y gasto per cápita. "Ahí es donde vamos a medirnos al término de la administración, porque no es el número de turistas como se mide la potencialidad turística de una nación, sino del ingreso y el gasto per cápita y del beneficio a la población local".

Finalmente, expresó que en 2022 puede comenzar la mudanza de Sectur a Chetumal, tal como lo planteó la actual administración al inicio de su gestión, aunque toda acción responde a presupuesto y prioridades.

