Grupo Roche; La forma vanguardista desde su nacimiento

Fue en Francia en 1959 cuando Yves Rocher fundó Grupo Rocher, el conglomerado de marcas de cuidado personal que desde 1997 alberga también a Stanhome. Se trata de una empresa familiar, que de acuerdo con Bris Rocher, su CEO, está adelantada a su tiempo, ya que desde su nacimiento apostó por la naturaleza, la sustentabilidad y el beneficio para los consumidores.

En entrevista con La Razón, Bris Rocher, CEO de Grupo Rocher, quien visitó México el pasado 16 de noviembre para inaugurar sus nuevas oficinas que, de hoy en adelante, serán el hogar de Yves Rocher y Stanhome, cuenta cómo una experiencia personal de su abuelo Yves Rocher, con el paso de los años se pudo capitalizar en el conglomerado de empresas que tiene presencia en más de 114 países del mundo.

“Grupo Rocher se vincula con la experiencia de mi abuelo que, al perder a su papá a los 14 años, él se retiró en el bosque, en donde encontró consuelo protección y entendió el impacto positivo que tiene la naturaleza. Por eso siempre fue su objetivo actuar en favor de la naturaleza y en conexión con ella”, señala.

Al ser una empresa familiar y que no es pública —al no cotizar en la bolsa de valores—, le permite cumplir de manera orgánica con sus propios valores y compromisos y actuar en concordancia con los pilares trazados por sus antecesores.

México es potencial para nosotros, obviamente el país tiene problemas, pero estos no sólo existen aquí, también los hay en Estados Unidos, en Francia, en todos los países, pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno

Bris Rocher

CEO de Grupo Rocher

En México, su quinto mercado más importante del mundo, el grupo se ha convertido en uno de los conglomerados más importantes de venta directa, a través de marcas como Stanhome; sin embargo, junto con la innovación tecnológica, ahora buscan abrirse paso con el Social Selling, es decir, el contacto a través de las redes sociales.

¿Cuál es la identidad que define a Grupo Rocher? Es una empresa familiar, esto quiere decir que la familia está conectada con los valores y la misión de la empresa y viceversa, y así seguirá siendo. La empresa no cotiza en la Bolsa, así que no depende de las fluctuaciones de ésta y esto le permite tener cierta libertad en mantenerse en su misión y apegarse a ésta. Nuestra misión es que hombres y mujeres se conecten a la naturaleza, una misión que ahora resulta ser muy actual en un mundo urbano rodeado de tecnología y creemos que en un mundo en el que existe el born out, la obesidad, el agotamiento, etcétera la misión es reconectar con la naturaleza.

¿Considera que Rocher está adelantada a su tiempo? Efectivamente, es una empresa vanguardista. Pero insisto en que se vincula con la experiencia de mi abuelo al perder a su papá a los 14 años, después de lo cual él se retiró en el bosque, en donde encontró consuelo y protección y entendió el impacto positivo que tiene la naturaleza. Por eso su objetivo siempre fue actuar en favor de la naturaleza y en conexión con ella. Entonces te podría decir que sí somos vanguardistas, pero todo se vincula y lo repito a la experiencia de mi abuelo.

¿Qué valores son los que transmite a sus empleados, tanto en México como en los países en los que está Grupo Rocher? Los cuatro valores que orientan la empresa y todo nuestro actuar son el compromiso; es decir, en una empresa familiar el compromiso y la participación son básicos, nos hace ser parte una familia. Como las familias estamos comprometidos de largo plazo y nuestra misión se hereda; es decir, yo la heredé de mi padre y un día voy a heredar esto. El respeto, es otro valor y se vincula con la experiencia de mi abuelo con la naturaleza, el respeto del mundo que nos rodea. El tercer valor es la exigencia: a fin de cuentas, somos una empresa en la que se deben rendir cuentas y generar ingresos, entonces la exigencia es algo crucial para entregar productos de calidad y rendir cuentas a nuestros socios, a nuestros clientes y a la familia.

De la misma manera, la audacia es otro valor importante, Grupo Rocher se construyó con audacia en los años 50, mi abuelo creó una marca de productos de belleza natural vendida por correspondencia y para asegurarse de que era una buena idea se acercó a consultores que no confiaron en este modelo; sin embargo, él volvió a su pueblo y dijo ‘ok, voy a ser el único al que se le ocurre esto, ¡bueno!’ y lo hizo.

¿Qué ven en México que hace que continúe la apuesta por parte de ustedes? México es potencial para nosotros, obviamente México tiene problemas, pero no solamente en México, los problemas existen en Estados Unidos, en Francia, en todos los países; en México podríamos decir que un problema es la corrupción. Pero bueno, a mí me gusta ver las cosas o el vaso medio lleno en vez de medio vacío. ¿Qué tiene de bueno México? Que es un pueblo comprometido tanto en Stanhome como en Rocher, entonces México tiene también una cultura fantástica, vemos este compromiso no sólo de parte de los directivos, sino también de nuestras consejeras, de nuestros consejeros y vendedores, quienes son gente muy comprometida. Eso define la colaboración que tenemos con el país y para mí México es un país estratégico, entre muchos otros. No hace falta decir que es el quinto país más importante entre más de 90 países. Es de gran importancia para nosotros y bueno, obviamente si es el quinto, también es importante en términos de cifras.

¿Hacia dónde va Rocher? Grupo Rocher con todas sus marcas en los últimos 10 años, se ha enfocado en internacionalizarse, ahora el grupo está muy presente en Estados Unidos, en América, en Canadá; o sea, digamos, en Canadá, Estados Unidos, México, recientemente en Asia, así que la estrategia en los próximos 10 años es aumentar el mercado asiático, hacerlo crecer.